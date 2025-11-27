Η Εθνική Ασφαλιστική, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου στη χώρα, εξυπηρετεί 1,8 εκατ. πελάτες με πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Ethniki Holdings S.à.r.l., μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία που είχε δημοσιοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2025. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 600 εκατ. ευρώ, καταβληθέν εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί στο 19% στο τέλος του 2025, διατηρώντας απόθεμα 300 μονάδων βάσης έναντι της σύστασης Πυλώνα 2. Η τράπεζα εκτιμά ότι η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει περαιτέρω τη διαφοροποίηση των εσόδων του Ομίλου και θα διευρύνει την γκάμα προϊόντων του, καλύπτοντας ολοκληρωμένα τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές ανάγκες.

Η Εθνική Ασφαλιστική, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου στη χώρα, εξυπηρετεί 1,8 εκατ. πελάτες με πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων. Το 2024 κατέγραψε μερίδιο αγοράς 14,6% συνολικά, με 18,3% στις ασφαλίσεις ζωής και 11,3% στις ασφαλίσεις ζημιών, ενώ τα Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρά της ανήλθαν σε 850 εκατ. ευρώ. Το ενεργητικό της φτάνει τα 4,1 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά της τα 400 εκατ. ευρώ. Για το 2024 εμφάνισε κέρδη προ φόρων 14,8 εκατ. ευρώ, ενώ βάσει των μη ελεγμένων στοιχείων δεκαμήνου 2025 τα κέρδη προ φόρων υπερβαίνουν τα 30 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) διαμορφώθηκε στο 188% για το 2024, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, χαρακτήρισε την εξαγορά «καθοριστική στιγμή» για την Πειραιώς, τονίζοντας ότι η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής ενισχύει τις δυνατότητες του Ομίλου στις υπηρεσίες προστασίας και επενδύσεων και δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, έκανε λόγο για «νέα, συναρπαστική εποχή» για την εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εταιρική δομή ανοίγει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ενίσχυση της αξίας για πελάτες και μέτοχο.

Σύμβουλοι της Πειραιώς στη συναλλαγή ήταν η UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος, καθώς και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή.