Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος σταθεροποίησης για την Εθνική Ασφαλιστική.

Με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, πλην του αυτοκινήτου, διαμορφώνει τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια η Εθνική Ασφαλιστική, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2025 έκλεισε με θετικό πρόσημο για την εταιρεία, ενώ το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος σταθεροποίησης. Από το 2027 και μετά, η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να εισέλθει σε φάση βιώσιμης και ουσιαστικής ανάπτυξης, στηριζόμενη σε συγκεκριμένους στρατηγικούς πυλώνες.

Σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική για το 2026 είπε πως η εταιρεία προχώρησε σε μεσοσταθμική αύξηση 6,8% στα ισόβιας διάρκειας προγράμματα υγείας, ενώ στα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα οι αυξήσεις διαμορφώνονται μεταξύ 3% και 4%, πλέον της ηλικιακής κλίμακας. Για τα συμβόλαια που λήγουν το δεύτερο εξάμηνο του έτους, το ύψος των αυξήσεων θα επανεξεταστεί με βάση τα δεδομένα που θα ισχύουν τότε, καθώς εκτιμάται ότι θα έχει δημοσιευθεί ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής κατέχει η ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα, μέσω της υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής που θα αποδώσουν σταδιακά, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας των δικτύων και η βελτίωση των επιδόσεων τόσο στα παλαιά επενδυτικά προϊόντα όσο και στα ισόβια προγράμματα υγείας.

Αν και περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να παρουσιαστούν τον Μάρτιο, με την ανακοίνωση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της μητρικής Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Μαζαράκης επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται ένα ευρύ πλαίσιο συνεργιών με τον όμιλο Πειραιώς σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η υγεία και τα ακίνητα.

Ειδικά στον κλάδο της υγείας, η στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής επικεντρώνεται στη διατήρηση και την ενίσχυση της παρουσίας της, μέσα από σημαντικές αλλαγές, με στόχο - όπως χαρακτηριστικά ανέφερε - την παρουσίαση ενός «ριζοσπαστικού» μοντέλου για την εγχώρια αγορά από το 2026 και μετά.