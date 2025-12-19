Eταιρεία του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο νέο σχήμα.

Σε στρατηγική συμφωνία για τον συνδυασμό των ασφαλιστικών τους δραστηριοτήτων στην Κύπρο κατέληξε η Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες της αγοράς. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, επήλθε συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για τη συγχώνευση της Universal Life Insurance Public Company Ltd. με την Altius Insurance Ltd., κίνηση που αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη χώρα, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, με ισχυρή παρουσία στους τομείς Ατυχημάτων και Υγείας.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Alpha Bank συμφώνησε αφενός με τους μετόχους της Altius για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου και αφετέρου με την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών σε μία ενιαία ασφαλιστική οντότητα. Παράλληλα, εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο νέο σχήμα, καθιστώντας τον Όμιλο βασικό μέτοχο της Ενιαίας Εταιρείας.

Κομβικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τον βασικό μέτοχο της Universal Life, τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδη, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο αλλά και εκτός αυτής. Η διοικητική ομάδα της Altius θα παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη, διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια και περιορίζοντας τον κίνδυνο υλοποίησης της ενοποίησης.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολιτική διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου, προσφέροντας απόδοση επί του δεσμευόμενου κεφαλαίου άνω του 20%, ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 2% και περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1. Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, αξιοποιώντας ένα δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών πρακτόρων και πελατειακή βάση 100.000 πελατών, ενισχύοντας τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων και το μοντέλο bancassurance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, έκανε λόγο για «ένα τολμηρό βήμα που διαμορφώνει την κυπριακή ασφαλιστική αγορά», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Φωτιάδη και τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί ο συνδυασμός της εμπορικής ισχύος της Universal με την τεχνογνωσία της Altius.

Από την πλευρά του, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού του σχεδιασμού. Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου και πρόεδρος της Universal Life, Παύλος Φωτιάδης, η συνεργασία με την Alpha Bank ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Universal Life, διατηρώντας την εταιρική της ταυτότητα και ανοίγοντας νέες προοπτικές, μεταξύ άλλων και για διείσδυση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά στο τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Μέχρι τότε, οι δύο πλευρές δηλώνουν προσηλωμένες στην ομαλή υλοποίηση της συμφωνίας, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ορόσημο για τον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό κλάδο στην Κύπρο.