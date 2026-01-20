Στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονταν η μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ψηφίστηκε στη σημερινή έκτακτη γενική επαναληπτική συνέλευση της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) η αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου, σύμφωνα με τις προτάσεις που είχαν τεθεί και στη γενική συνέλευση του Δεκεμβρίου.

Στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονταν η μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου με τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, ο προσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ θα έχει μειωμένο αριθμό μελών, εννέα αντί έντεκα, ενώ τα πέντε από αυτά θα προέρχονται από την πλευρά της Euronext. Από τα εννέα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, τα τέσσερα συμμετείχαν και στο προηγούμενο σχήμα, και συγκεκριμένα οι Γιώργος Δουκίδης, Πολυξένη Καζόλη, Γιάννος Κοντόπουλος και Nicholaos Krenteras. Εκτελεστικό μέλος παραμένει μόνο ο Γιάννος Κοντόπουλος, ο οποίος συνεχίζει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Τα υπόλοιπα πέντε μέλη αποτελούν επιλογή της Euronext, με τον Camille Beudin να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Η σημερινή γενική συνέλευση σηματοδότησε παράλληλα και την αποχώρηση του Γιώργου Χαντζηνικολάου από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από οκταετή παρουσία, από τον Δεκέμβριο του 2017, στη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου της εισηγμένης εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης σημειώθηκε εκτενής και έντονη παρέμβαση από μέτοχο μειοψηφίας, το δικηγόρο, Κωνσταντίνο Δρούγκα, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως τη νομιμότητα της διαδικασίας μέσω της οποίας η Euronext απέκτησε μετοχές της ΕΧΑΕ, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και θα κριθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 21 Απριλίου 2025.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ευθύνες για τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης φέρει, κατά την άποψή του, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ διατύπωσε την εκτίμηση ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα αλλαγής του διοικητικού συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, χωρίς να έχει προηγηθεί παραίτηση των μελών του.

Απαντώντας στις αιτιάσεις αυτές, η διοίκηση της ΕΧΑΕ ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί πλήρως με τους ισχυρισμούς του μετόχου μειοψηφίας, υπογραμμίζοντας ότι τόσο η διαδικασία της δημόσιας πρότασης όσο και οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης έχουν υλοποιηθεί σε απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο.