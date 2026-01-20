Με απώλειες 1,76% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστήριο.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά πιέσθηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης από το διεθνές sell-off με τον τραπεζικό κλάδο να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις. Η επιδείνωση του διεθνούς κλίματος οδήγησε τους επενδυτές σε αμυντικές κινήσεις, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και στην εγχώρια αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε στις 2.216,52 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,76%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 275,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,51 εκατ. ευρώ αφορούσαν 33 πακέτα συναλλαγών, με τον συνολικό όγκο να διαμορφώνεται στα 44,34 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, μόνο 21 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι 115 που κινήθηκαν πτωτικά, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα βαρύ κλίμα που επικράτησε στην αγορά.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε βουτιά 3,12% και διαμορφώθηκε στις 2.585,17 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,8% στις 5.629,78 μονάδες. Αντίστοιχα, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε απώλειες 2,03%, κλείνοντας στις 2.799,46 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι πιέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις τράπεζες. Η Eurobank, με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, υποχώρησε κατά 3,42% στα 3,92 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε με απώλειες 2,64% στα 8,04 ευρώ. Η Alpha Bank κατέγραψε πτώση 3,32% και η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 2,8%.

Απώλειες σημειώθηκαν και σε σειρά μη τραπεζικών τίτλων, μεταξύ των οποίων η ΕΛΧΑ, το ΔΑΑ, η Metlen και η Jumbo. Αντίβαρο στην πτώση αποτέλεσαν περιορισμένοι τίτλοι, όπως η Cenergy και η Motor Oil, ενώ ο ΟΠΑΠ κατάφερε να διακόψει το πτωτικό σερί του και να κλείσει σε θετικό έδαφος, μετά τις ανακοινώσεις για τη συνένωση με την Allwyn.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, μόλις μία μετοχή έκλεισε με κέρδη, ενώ στον αντίποδα ισχυρές απώλειες καταγράφηκαν σε τίτλους όπως η ΑΒΑΞ, η Austriacard, η Intracom και η Ελλάκτωρ.