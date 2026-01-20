Η κλιμάκωση των πιέσεων στα ομόλογα συνδέεται άμεσα με τη ρητορική του Λευκού Οίκου.

Οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς το sell-off επιταχύνεται την Τρίτη, με αφορμή την κλιμάκωση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς και την αναζωπύρωση των φόβων για έναν εκτεταμένο εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Οι επενδυτές απομακρύνονται από τα κρατικά ομόλογα, ανησυχώντας για τα διογκωμένα ελλείμματα, τα υψηλά επίπεδα χρέους και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινούνται απότομα υψηλότερα, κυρίως στις μακρύτερες διάρκειες. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου πλησιάζει εκ νέου το ψυχολογικό όριο του 5%, ενώ το δεκαετές καταγράφει αισθητή άνοδο, αντανακλώντας τη μαζική πώληση τίτλων από επενδυτές που επανεκτιμούν τον κίνδυνο. Η άνοδος των αποδόσεων υποδηλώνει αύξηση του κόστους δανεισμού για το αμερικανικό Δημόσιο, σε μια περίοδο που οι αγορές αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής πορείας των μεγάλων οικονομιών.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη. Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων αναφοράς ενισχύονται, ενώ έντονη είναι η πίεση και στα βρετανικά gilts, με τις αποδόσεις των 30ετών τίτλων να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα που καθιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο τη χώρα με το υψηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού μεταξύ των οικονομιών της G7. Ανοδικά κινούνται επίσης οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων σε Γαλλία, Ιταλία και άλλες ανεπτυγμένες αγορές, επιβεβαιώνοντας ότι η αναταραχή έχει παγκόσμιο χαρακτήρα.

Στην Ασία, η Ιαπωνία βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς η απόδοση του 40ετούς κρατικού ομολόγου αγγίζει ιστορικό υψηλό. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι προτάσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις και η προοπτική πιο επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής επιδεινώνουν τη δημοσιονομική θέση της χώρας. Παράλληλα, οι αποδόσεις και σε μικρότερες διάρκειες αυξάνονται απότομα, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα στην ιαπωνική αγορά και προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς ροές κεφαλαίων.

Η κλιμάκωση των πιέσεων στα ομόλογα συνδέεται άμεσα με τη ρητορική του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει τις απειλές για την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που αναζωπυρώνει τους φόβους για εμπορική σύγκρουση μεγάλης κλίμακας. Οι αγορές εκλαμβάνουν τις εξελίξεις ως ένδειξη ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα οδηγήσει σε αυξημένες κρατικές δαπάνες, ιδίως για άμυνα, και σε περαιτέρω διόγκωση του χρέους.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι το αυξημένο παγκόσμιο χρέος, το οποίο παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ, καθιστά τις αγορές ιδιαίτερα ευάλωτες σε πολιτικούς και γεωπολιτικούς κραδασμούς. Την ίδια στιγμή, η άνοδος των αποδόσεων απειλεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία, επηρεάζοντας τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και τις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων.