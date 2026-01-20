Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο απολογισμός του χθεσινού Eurogroup, του οποίου προήδρευσε για πρώτη φορά ο Έλληνας υπουργός.

Σειρά σημαντικών επαφών πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με την ολοκλήρωση σήμερα των εργασιών του πρώτου Συμβουλίου ECOFIN για το 2026.

Κατά τη διάρκεια του ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις αποφάσεις του Eurogroup, το οποίο κατέληξε σε ομόφωνη πρόταση για την ανάδειξη του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούισιτς, στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως σημείωσε, η ευέλικτη στάση και η συνεργασία των μελών του Συμβουλίου επέτρεψαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, περιορίζοντας τους αρχικούς έξι υποψηφίους σε έναν, έπειτα από τρεις γύρους ενδεικτικής ψηφοφορίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ και στη διαδικασία μετάβασης από το λέβα στο ενιαίο νόμισμα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ως Πρόεδρος του Eurogroup, καλωσόρισε το νέο μέλος της Ευρωζώνης και υποδέχθηκε στις Βρυξέλλες τη Βουλγάρα υπουργό Οικονομίας, τονίζοντας ότι η μετάβαση πραγματοποιείται με ομαλό και συντεταγμένο τρόπο.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Πιερρακάκης είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, Πιερ Γκραμένια, με αντικείμενο τη λειτουργία και τις μελλοντικές προοπτικές του Οργανισμού, ο οποίος συνεχάρη τον Έλληνα υπουργό για τα νέα του καθήκοντα στην προεδρία του Eurogroup.

Ακολούθησε συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνιο, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων στην άμυνα, την ενέργεια και την τεχνολογική καινοτομία. Παράλληλα, ο υπουργός αντάλλαξε απόψεις με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πιέρο Τσιπολόνε, για τις εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και διμερής συνάντηση με τη Δανή υπουργό Οικονομίας, Στέφανι Λόζε.

Στο πλαίσιο του ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών ενημερώθηκαν για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και για τα συμπεράσματα της Έκθεσης Μηχανισμού Επαγρύπνησης. Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της ρωσικής επίθεσης, με πρόσφατο παράδειγμα τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ.