Ευρώπη Holdings: Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ευρώπη Holdings: Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSΙ
Η πενταετής θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει έως τον Αύγουστο του 2030.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ευρώπη Holdings εξέλεξε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα ορίστηκαν και οι συνθέσεις των δύο βασικών επιτροπών της εταιρείας: της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Η πενταετής θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει έως τον Αύγουστο του 2030, με δυνατότητα παράτασης έως τη σύγκληση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης εκείνου του έτους.

Πρόεδρος του νέου εννεαμελούς διοικητικού σχήματος αναλαμβάνει ο Νικόλαος Μακρόπουλος, με τον Δημήτριο Κλώνη στη θέση του αντιπροέδρου και τον Ιωάννη Παπαβασιλείου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο Δημήτριος Θεοδωρίδης, ενώ μέλη του συμβουλίου είναι επίσης οι Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Λαβίνια Μακροπούλου, Ιωάννα Πανδή, Χρυσούλα Ξουραφά και Κωνσταντίνος Γεωργάρας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα σύνθεση ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση, εξασφαλίζοντας επαρκή εκπροσώπηση φύλου και τον προβλεπόμενο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Παράλληλα, συγκροτήθηκε σε σώμα και η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Μέλη της ορίστηκαν ο Γεώργιος Ροζάκης, ως εξωτερικό μέλος, και οι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί σύμβουλοι Ιωάννα Πανδή και Κωνσταντίνος Γεωργάρας. Καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο κ. Ροζάκης, ενώ η θητεία της επιτροπής ταυτίζεται με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

