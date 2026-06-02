Στα Μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2026 - Τι ώρα θα ανακοινωθούν τα σημερινά θέματα.

Η σημερινή μέρα είναι η δεύτερη της εξέτασης των υποψηφίων των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2026 με το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) να πρωταγωνιστεί στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιων των Επαγγελματικών Λυκείων καλούνται όπως κάθε φορά να προσέλθουν έγκαιρα στα εξεταστικά κέντρα αυστηρά μέχρι τις 8:00 καθώς μετέπειτα κλείνουν οι πόρτες, δεν επιτρέπεται η είσοδος κανενός στο χώρο με ώρα εξέτασης να ορίζεται 8:30.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος θα είναι τρεις (3) ώρες με τα προς εξέταση θέματα να είναι κοινά για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά ΕΠΑΛ. Μετά το πέρας της σημερινής εξέτασης, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ επιστρέφουν στα θρανία την Πέμπτη 4 Ιουνίου με μαθήματα ειδικότητας. Ειδικότερα, θα εξεταστούν σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τι ώρα θα γνωστοποιηθούν τα θέματα στα Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Το θέματα θα ανακοινωθούν παραδοσιακά λίγο μετά στις 10:00, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑΛ στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

– ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

– ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

– ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

– ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 9-6-2026 – ΥΓΙΕΙΝΗ

– ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

– ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

– ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

– ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

– ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

– ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

– ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.