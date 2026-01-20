Αυξάνονται τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Αυξάνονται τα αποθέματα νερού της λίμνης του Μόρνου, σύμφωνα με τα τελευταία στιγμή. Συγκεκριμένα τα αποθέματα νερού στη λίμνη τον περασμένο Νοέμβριο ήταν 362 εκατ. κυβικά ενώ τον Ιανουάριο έχουν φτάσει ήδη τα 481 εκατ. κυβικά, σημειώνοντας άνοδο 25% σε δύο μήνες. Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 η λίμνη έφτασε να έχει 654 εκατ. κυβικά νερού.

Για το θέμα μίλησε στο Action21 ο κ. Σαμπατακάκης, διδάκτορας υδρογεωλόγος του πανεπιστημίου Μπολόνιας και διευθυντής υδάτινων πόρων, ο οποίος τόνισε «φέτος ο καιρός είναι καλύτερος. Από τον Οκτώβριο οι συνθήκες είναι απείρως καλύτερες από τα 2 τελευταία χρόνια».

Πρόσθεσε «ο φορέας έχει μεγάλη εμπειρία. Ποτέ δεν είχαμε και 3ο στη σειρά ξηρό έτος. Είχαμε επισημάνει ότι φέτος περιμέναμε να είναι μία καλύτερη χρονιά. Αν περάσουμε στην απέναντι όχθη θα δούμε όμως ότι οι ανάγκες μας έχουν μεγαλώσει τόσο στον αρδευτικό τομέα και στον υδρευτικό».

Για την Αθήνα ο κ. Σαμπατακάκης ανέφερε πως «δεν είναι η Αθήνα των αναγκών του 1990. Αυτές οι υποδομές οι οποίες εξαρτώνται από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν και με κάτι περαιτέρω».

Για τα μικρά φράγματα πρόσθεσε δεν αφορούν την Αθήνα αλλά μικρές αστικές περιοχές ενώ πρότεινε έργα που θα «μαζεύουν» το νερό στον Μόρνο.

