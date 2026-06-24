Το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται σε ξερά χόρτα σε οικοπεδική περιοχή.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη, στον Ασπρόπυργο.

Επί τόπου έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδική περιοχή. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, επιχειρούν 54 πυροσβέστες με είκοσι οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος θα συμβάλουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις συμβάλλουν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί. Οι δυνάμεις επιχειρούν συντονισμένα στο μέτωπο με στόχο την οριοθέτηση της φωτιάς.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

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