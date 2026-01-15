Ανοδικά κινήθηκε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αναδεικνύεται στην πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκλήρωσε στο υψηλό ημέρας των 2.247,69 μονάδων, με άνοδο 1,28%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 313,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 39 εκατ. ευρώ αφορούσαν 47 πακέτα. Ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,27 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 59 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 67 με πτώση και 78 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.608,19 μονάδες με κέρδη 1,92%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,37% στις 5.706,13 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημείωσε οριακή άνοδο 0,11% και διαμορφώθηκε στις 2.868,08 μονάδες.
Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 29,48 ευρώ με άνοδο 7,04%. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε άνοδο 2,56% στα 15,01 ευρώ, με αξία συναλλαγών 45,9 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 3,88 ευρώ με κέρδη 2,24% και συναλλαγές 42,9 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,29% στα 7,99 ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 3,94 ευρώ με άνοδο 0,87%.
Η Optima Bank σημείωσε άνοδο 6,13% και έκλεισε στα 8,49 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε κέρδη 0,94% στα 8,62 ευρώ. Αντίθετα, η CrediaBank υποχώρησε κατά 6,07% στα 1,57 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,99 ευρώ με άνοδο 2,6%, η ΔΕΗ στα 18,50 ευρώ με άνοδο 1,65%, ενώ το Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διαμορφώθηκε στα 11,09 ευρώ με κέρδη 1,56%. Η Cenergy έκλεισε στα 16,62 ευρώ με άνοδο 1,47% και η Metlen στα 44,10 ευρώ με άνοδο 1,38%.
Η μετοχή της Jumbo υποχώρησε κατά 3,33% στα 26,70 ευρώ, με αξία συναλλαγών περίπου 30 εκατ. ευρώ, μετά την αναθεώρηση της τιμής-στόχου από τη Citi στα 27 ευρώ από 32 ευρώ και τη μεταβολή της σύστασης σε neutral από buy.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,95 ευρώ με άνοδο 2,2%, η ΑΒΑΞ στα 3,28 ευρώ με άνοδο 1,55%, η Dimand στα 11,80 ευρώ με άνοδο 1,29% και ο ΟΛΠ στα 40,60 ευρώ με άνοδο 1,75%. Αντίθετα, η Alter Ego υποχώρησε κατά 1,93% στα 6,10 ευρώ, ενώ η Intralot, στην πρώτη συνεδρίαση με την επωνυμία Bally’s Intralot (BYLOT), έκλεισε στα 1,07 ευρώ με πτώση 0,37%.