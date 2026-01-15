Στο σύνολο της αγοράς, 59 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 67 με πτώση και 78 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ανοδικά κινήθηκε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αναδεικνύεται στην πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκλήρωσε στο υψηλό ημέρας των 2.247,69 μονάδων, με άνοδο 1,28%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 313,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 39 εκατ. ευρώ αφορούσαν 47 πακέτα. Ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,27 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 59 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 67 με πτώση και 78 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.608,19 μονάδες με κέρδη 1,92%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,37% στις 5.706,13 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημείωσε οριακή άνοδο 0,11% και διαμορφώθηκε στις 2.868,08 μονάδες.

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 29,48 ευρώ με άνοδο 7,04%. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε άνοδο 2,56% στα 15,01 ευρώ, με αξία συναλλαγών 45,9 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 3,88 ευρώ με κέρδη 2,24% και συναλλαγές 42,9 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,29% στα 7,99 ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 3,94 ευρώ με άνοδο 0,87%.

Η Optima Bank σημείωσε άνοδο 6,13% και έκλεισε στα 8,49 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε κέρδη 0,94% στα 8,62 ευρώ. Αντίθετα, η CrediaBank υποχώρησε κατά 6,07% στα 1,57 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,99 ευρώ με άνοδο 2,6%, η ΔΕΗ στα 18,50 ευρώ με άνοδο 1,65%, ενώ το Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διαμορφώθηκε στα 11,09 ευρώ με κέρδη 1,56%. Η Cenergy έκλεισε στα 16,62 ευρώ με άνοδο 1,47% και η Metlen στα 44,10 ευρώ με άνοδο 1,38%.

Η μετοχή της Jumbo υποχώρησε κατά 3,33% στα 26,70 ευρώ, με αξία συναλλαγών περίπου 30 εκατ. ευρώ, μετά την αναθεώρηση της τιμής-στόχου από τη Citi στα 27 ευρώ από 32 ευρώ και τη μεταβολή της σύστασης σε neutral από buy.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,95 ευρώ με άνοδο 2,2%, η ΑΒΑΞ στα 3,28 ευρώ με άνοδο 1,55%, η Dimand στα 11,80 ευρώ με άνοδο 1,29% και ο ΟΛΠ στα 40,60 ευρώ με άνοδο 1,75%. Αντίθετα, η Alter Ego υποχώρησε κατά 1,93% στα 6,10 ευρώ, ενώ η Intralot, στην πρώτη συνεδρίαση με την επωνυμία Bally’s Intralot (BYLOT), έκλεισε στα 1,07 ευρώ με πτώση 0,37%.