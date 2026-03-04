«Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική» δήλωσε μιλώντας στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στη Βουλή για την αποστολή δύο φρεγατών και 4 μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο.

«Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική», πρόσθεσε αναφερόμενος στην αμυντική στήριξη προς τη Λευκωσία, επισημαίνοντας ότι «η προσοχή μας είναι στην Κύπρο που είναι πολύ πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη από ό,τι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα Κίμων. Στόχος να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες σε βάρος του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου».

Μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε για τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στεκόμενος στους σχεδιασμούς για την επιστροφή των Ελλήνων της Μέσης Ανατολής.

«Υπάρχει σχέδιο οργανωμένου επαναπατρισμού με ευθύνη της πολιτείας μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι. Η πρώτη ήταν η επιστροφή της Κ18 του Άρη και η δεύτερη μια ομάδα εκδρομέων από τη Βηθλεέμ. Ζητώ κατανόηση από όσους Έλληνες είναι στον Κόλπο. Να προσέχουν την ασφάλεια του, η πολιτεία θα μεριμνήσει για την επιστροφή τους», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε «όλους στην αίθουσα τα μικρά και κομματικά να υποχωρούν μπροστα στα μεγάλα και τα εθνικά». Όπως σημείωσε, «η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τη θέση της στην λογική πολιτική. Να επικρατήσει η λογική έναντι των συνθημάτων. Να σκεφθούν αυτά οι ανησυχούντες η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά εθνικά κριτήρια».

Ανέφερε δε, ότι «το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων ούτε όμως πρέπει να υπάρχουν φωνές που οδηγούν σε γενικευμένο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που παράγει αστάθεια και αλυσιδωτές συνέπειες».

Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «υποστηρίζουμε αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και διατήρηση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας».

Στάθηκε μάλιστα και στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, διαμηνύοντας πως «εξετάζουμε προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση. Αυξήσεις στα καύσιμα ειναι δεδομένες αλλά αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μετρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων».

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο Λίβανο, ο πρωθπουργός ανέφερε πως «είναι λογικό το Ισραήλ να θέλει να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκε από τη Χεζμπολάχ. Αδικαιολόγητη θα ήταν όμως μια εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση που θα οδηγούσε σε ανάφλεξη ενός ακόμα μετώπου στη Μέση Ανατολή ενισχύοντας ουσιαστικά τη Χεζμπολάχ δίνοντας της πρόσθετα επιχειρήματα».



Σχετικά με το νομοσχέδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει τη μεταρρύθμιση «ως μια επιλογή δημοκρατικής ευαισθησίας»,λέγοντας πως η συμμετοχή των ομογενών στις εκλογές γίνεται ένας «πανίσχυρος κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς με τον ελληνισμό απανταχού της γης».