Απομακρύνεται το σενάριο να έφταιγε το αλεύρι.

Η έκρηξη που σημειώθηκε στους χώρους του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προηγούνταν της μεγάλης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Τα έως τώρα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η αιτία της έκρηξης ήταν πιθανότατα διαρροή προπανίου από τις εσωτερικές σωληνώσεις που τροφοδοτούσαν τους φούρνους του εργοστασίου.

Η σπίθα ή κάποια θερμή εστία – ενδεχομένως ακόμη και το άναμμα ενός διακόπτη – φαίνεται πως πυροδότησε την έκρηξη, η οποία προκάλεσε ουσιαστικά το κόψιμο στα δύο, του εργοστασίου και την εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς.

Με βάση τις συγκεκριμένες πληροφορίες, απομακρύνεται το σενάριο που συνδέει το περιστατικό με υψηλή συγκέντρωση σκόνης αλευριού (άνω των 50 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο).

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει στο σημείο, σε συνεργασία με πραγματογνώμονες από την Αθήνα, προκειμένου να συνεχιστεί η διεξοδική διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.