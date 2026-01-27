Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Η σορός της πέμπτης αγνοούμενης γυναίκας, που εργαζόταν στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, εντοπίστηκε από τις Αρχές, την ώρα που τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται.

Η νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε απαναθρακωμένη στο ισόγειο του κτιρίου, όπου δούλευε την ώρα της φονικής έκρηξης.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσαν την πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώ τα πρώτα στοιχεία ανακύπτουν από τις καταθέσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόμενη κατέθεσε ότι ξαφνικά έγινε έκρηξη και ακολούθησε φωτιά. Η έκρηξη φαίνεται πως προηγήθηκε της πυρκαγιάς που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι πέντε γυναίκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyrudnpt46h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι Αρχές θα λάβουν καταθέσεις από έξι ακόμα εργαζόμενους στη βάρδια, οι οποίοι σώθηκαν, επειδή είχαν βγει για διάλειμμα, αλλά και του φύλακα της επιχείρησης. Όλοι τους φαίνεται ωστόσο, πως έχουν άτυπα επιβεβαιώσει την μαρτυρία της συναδέλφου του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προηγήθηκε η έκρηξη - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία των Αρχών προκύπτει ότι τι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς και ένα ενδεχόμενο που εξετάζουν, αναφέρει ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Εικάζεται ότι ίσως να προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά στις σωληνώσεις και στους φούρνους.

Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου 9.000 λίτρων η κάθε μία, ήταν ανέπαφες καθώς η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=TOpjdpJgZU0}

Ένα ακραίο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι και η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού. Η συσσώρευση 50-60 γρ/τμ, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη. Οι Αρχές ελέγχουν επίσης το σύστημα πυρασφάλειας αλλά και εγκατάστασης συστημάτων παροχής και αποθήκευσης προπανίου, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα ενώ θα γίνει έλεγχος και στις εξόδους διαφυγής και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών προπανίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Σημειώνεται ότι από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου και ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από την υψηλή θερμοκρασία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αργά το βράδυ της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας - νεκροτομής και η λήψη DNA για την ταυτοποίηση των σορών.