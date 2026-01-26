Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Οι καταθέσεις των εργαζομένων θα δώσουν τις απαντήσεις στην τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο, πέντε εργαζόμενες είναι νεκρές. Οι γυναίκες απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή του κτιρίου όπου εργάζονταν στη γραμμή παραγωγής. Η σκεπή κατέρρευσε.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσαν την πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώ τα πρώτα στοιχεία ανακύπτουν από τις καταθέσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόμενη κατέθεσε ότι ξαφνικά έγινε έκρηξη και ακολούθησε φωτιά. Η έκρηξη φαίνεται πως προηγήθηκε της πυρκαγιάς που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι πέντε γυναίκες.

Οι Αρχές θα λάβουν καταθέσεις από έξι ακόμα εργαζόμενους στη βάρδια, οι οποίοι σώθηκαν, επειδή είχαν βγει για διάλειμμα, αλλά και του φύλακα της επιχείρησης. Όλοι τους φαίνεται ωστόσο, πως έχουν άτυπα επιβεβαιώσει την μαρτυρία της συναδέλφου του.

Προηγήθηκε η έκρηξη - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία των Αρχών προκύπτει ότι τι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς και ένα ενδεχόμενο που εξετάζουν, αναφέρει ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Εικάζεται ότι ίσως να προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά στις σωληνώσεις και στους φούρνους.

Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου 9.000 λίτρων η κάθε μία, ήταν ανέπαφες καθώς η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Ένα ακραίο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι και η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού. Η συσσώρευση 50-60 γρ/τμ, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη. Οι Αρχές ελέγχουν επίσης το σύστημα πυρασφάλειας αλλά και εγκατάστασης συστημάτων παροχής και αποθήκευσης προπανίου, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα ενώ θα γίνει έλεγχος και στις εξόδους διαφυγής και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών προπανίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Σημειώνεται ότι από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου και ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από την υψηλή θερμοκρασία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αργά το βράδυ της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας - νεκροτομής και η λήψη DNA για την ταυτοποίηση των σορών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωί της Τρίτης θα απομακρυνθούν τα τμήματα της εγκατάστασης που κατέρρευσε προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για στοιχεία, που θα δώσουν φως στην υπόθεση.

Οι απαντήσεις ωστόσο θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων. Παράλληλα, έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στον χώρο της βιομηχανίας.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος ανέφερε πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία. Εκεί έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις για προβλήματα που υπήρχαν κυρίως στις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των συγγενών

Η αδελφή μίας εκ των εργαζομένων που ήταν μέσα στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης, της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μίλησε στο Mega.

«Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από πουθενά. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από την αστυνομία και την πυροσβεστική, μόνοι μας ό,τι μαθαίνουμε, όπου παίρνουμε τηλέφωνα. Η αδελφή μου έχει τρία παιδιά, 23, 18 και 15 ετών, τα οποία είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Δούλευε νύχτα για να είναι τη μέρα με τα παιδιά της. Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για τη δουλειά της, οι συνθήκες ήταν καλές. Δεν ξέρουμε πώς έγινε όλο αυτό» ανέφερε συγκλονισμένη.

Τριήμερο πένθος και αναστολή προγραμματισμένων εκδηλώσεων

Μετά τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων λόγω της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα, ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς εισηγήθηκε την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των πέντε θυμάτων. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του πένθους, οι σημαίες στο Δημαρχείο θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναμένεται να ανασταλούν εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, με απόφασή της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις αρμοδιότητάς της για μία εβδομάδα ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών, πολλοί από τους οποίους ανήκουν σε οικογένειες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το εργοστάσιο. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές και την εκπαιδευτική κοινότητα, στα σχολεία θα υπάρξει παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με στόχο τη διαχείριση του πένθους, του σοκ και της ανασφάλειας που έχει προκαλέσει το τραγικό γεγονός, τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Όπως σημειώνεται «η απόφαση αυτή λαμβάνεται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών, τους συναδέλφους τους και την τοπική κοινωνία που δοκιμάζεται από το θλιβερό γεγονός».

Πορεία στα Τρίκαλα και 24ωρη απεργία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας μέλη του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» ενώ προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Σε μια πρώτη άμεση απάντηση το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αποφάσισε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα της Δευτέρας στις 18:00. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου ενώ προκήρυξε 24ωρη απεργία την Τρίτη και συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

«Οι κινητοποιήσεις γίνονται για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν στους εργαζόμενους και τον τρικαλινό λαό το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργάτριες (και μια αγνοουμένη μέχρι στιγμής) στη βιομηχανία ''Βιολάντα''. Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία τα αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθειά τους να βγάλουν το μεροκάματο», ανέφερε νωρίτερα το εργατικό κέντρο σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, κάλεσε όλους τους εργάτες, όλο τον λαό «να συμμετάσχει στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος, να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα, με πρώτο αυτό: Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι».

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων κατήγγειλε στο Action24 πως δεν είχε γίνει έλεγχος από την επιθεώρηση στην πτέρυγα που έγινε το δυστύχημα.

Η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 4:00 π.μ., όταν εκδηλώθηκε φωτιά και ακολούθησε έκρηξη στην πτέρυγα του εργοστασίου όπου βρίσκονταν 13 άτομα, εκ των οποίων πέντε δεν είχαν αρχικά εντοπιστεί. Η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από το υπόγειο, κοντά στους φούρνους, με πιθανότερη εκδοχή τη διαρροή προπανίου.

Οι εργαζόμενες που εντοπίστηκαν νεκρές ήταν ηλικίας 42-65 ετών. Οι εργαζόμενοι που σώθηκαν είχαν βγει για διάλειμμα. Οι συγγενείς των θυμάτων κλήθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων για την ταυτοποίηση των σορών, η οποία γίνεται με DNA.

Έξι εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο και έλαβαν εξιτήριο νωρίς το πρωί. Ψυχολόγοι της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας βρίσκονται στο σημείο και στο νοσοκομείο για την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών. Το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία με 24ωρη βάρδια τη στιγμή της φωτιάς. Οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης αναμένεται να διερευνηθούν ενδελεχώς από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος.

Η στιγμή της έκρηξης

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Μετά την τραγωδία η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

