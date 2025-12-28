Αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε.

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης μοιράζεται μια πανεύκολη και μυρωδάτη συνταγή για βασιλόπιτα χωρίς μίξερ.

Σε αυτή κυριαρχούν τα κλασικά χριστουγεννιάτικα αρώματα της κανέλας και του γαρίφαλου, μαζί με μια σπιρτάδα από ξύσμα πορτοκαλιού.

Δείτε τα υλικά που θα χρειαστείτε:

400 γρ ζάχαρη

300 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

250 γρ βούτυρο αγελάδος

100 γρ πούδρα αμυγδάλου

150 γρ αποξηραμένα φρούτα

50 ml κονιάκ

4 μεσαία αβγά

1 κγ κανέλα

1/2 κγ γαρύφαλλο

ξύσμα από 2 πορτοκάλια

ζάχαρη άχνη για το γαρνίρισμα

Δείτε την εκτέλεση στο βίντεο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df6kr2hzqo01?integrationId=40599y14juihe6ly}