Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης μοιράζεται μια πανεύκολη και μυρωδάτη συνταγή για βασιλόπιτα χωρίς μίξερ.
Σε αυτή κυριαρχούν τα κλασικά χριστουγεννιάτικα αρώματα της κανέλας και του γαρίφαλου, μαζί με μια σπιρτάδα από ξύσμα πορτοκαλιού.
Δείτε τα υλικά που θα χρειαστείτε:
400 γρ ζάχαρη
300 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
250 γρ βούτυρο αγελάδος
100 γρ πούδρα αμυγδάλου
150 γρ αποξηραμένα φρούτα
50 ml κονιάκ
4 μεσαία αβγά
1 κγ κανέλα
1/2 κγ γαρύφαλλο
ξύσμα από 2 πορτοκάλια
ζάχαρη άχνη για το γαρνίρισμα
Δείτε την εκτέλεση στο βίντεο:
{https://exchange.glomex.com/video/v-df6kr2hzqo01?integrationId=40599y14juihe6ly}