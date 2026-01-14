Το έθιμο της κοπής της βασιλόπιτας στα σχολεία καλά κρατεί, με τους μαθητές να απολαμβάνουν δεόντως τα δώρα αλλά και την ευκαιρία για μια «ανάσα» από τα μαθήματα.

Σε εορταστικό κλίμα κινούνται αυτές τις ημέρες τα σχολεία σε όλη τη χώρα, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. Οι σχολικές μονάδες αφιερώνουν μέρος της ημέρας στη γιορτινή αυτή παράδοση, που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας χρονιάς μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας.

Η βασιλόπιτα κόβεται σε τάξεις και συλλόγους διδασκόντων, με το φλουρί να συνοδεύεται συνήθως από ένα μικρό δώρο για τον τυχερό μαθητή ή εκπαιδευτικό. Οι σχολικές αίθουσες «πλημμυρίζουν» από γέλια και χαρά, καθώς οι μαθητές περιμένουν με αγωνία ποιος θα βρει το φλουρί, ενώ οι δάσκαλοι δεν χάνουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τη φιλική ατμόσφαιρα και τη μαθητική συνεργασία. Το έθιμο, που συνδυάζει διασκέδαση και παράδοση, δείχνει πως ακόμα και μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, υπάρχει χώρος για στιγμές γιορτής και κοινού ενθουσιασμού. Παράλληλα, σε αρκετά σχολεία η εκδήλωση συνδυάζεται με μικρές γιορτές, τραγούδια ή δράσεις, δίνοντας έναν πιο χαλαρό τόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, πριν την επιστροφή στους εντατικούς ρυθμούς των μαθημάτων.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση Δημοτικού της Ανατολικής Αττικής που σε ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε στους γονείς των μαθητών ενημέρωσε ότι «στις 12/1 πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας στο Σχολείο μας. Μοιράστηκαν απο τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε όλες τις τάξεις ατομικά συσκευασμένα κομμάτια βασιλόπιτας και δυο πίτες για το διδακτικό προσωπικό και μια βασιλόπιτα για το βοηθητικό προσωπικό. Αναμνηστικά δωράκια δόθηκαν στους τυχερούς. Τις ευχές μας και πάλι για καλή χρονιά με υγεία.»