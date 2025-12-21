Στη ΓΣΣΕ οι παρατάξεις τους, μαζί με τη ΔΑΚΕ, υπερψήφισαν τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις- Ενισχύεται και άλλο ο Παναγόπουλος.

Πέρασε απαρατήρητο αλλά έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον.

Στην Ολομέλεια της ΓΣΕΕ όλες οι παρατάξεις υπερψήφισαν την συμφωνία της Κεραμέως με τους κοινωνικούς εταίρους για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η ΠΑΣΚΕ ήταν φανερό ότι θα το έπραττε αφού ο επικεφαλής της και πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος πρωτοστάτησε στην επίτευξη και τη στήριξη της συμφωνίας. Η ΔΑΚΕ επίσης. Μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον έχει ίσως ότι προσέφεραν στήριξη (έστω μετά από σκληρή κριτική) ο Νίκος Φωτόπουλος και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ερώτηση: Τι θα κάνουν όταν η συμφωνία έρθει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί έχουν διαφωνήσει δημοσίως τη στιγμή όμως που οι παρατάξεις τους πρωτοστατούν στην επίτευξη της συμφωνίας ή, έστω με κριτική, την υπερψηφίζουν!

ΥΓ: Μεγάλος κερδισμένος στο εσωτερικό της ΓΣΣΕ βγαίνει ο πρόεδρός της Γιάννης Παναγόπουλος. Επτάψυχος...

Β.Σκ.