Το –εύστοχο– ερώτημα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πριν από τρεις ημέρες υπήρξε ένα συγκλονιστικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ.

Η χώρα έχει Υπουργό Εργασίας; Πού βρίσκεται η κ. Νίκη Κεραμέως; Έχει κάτι να μας πει;»

Το ερώτημα το απευθύνει με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Και είναι απολύτως εύστοχο.

Η λογική λέει πως η υπουργός έχει «εξαφανιστεί» για να αποφύγει το όποιο πολιτικό κόστος και να μην απολογηθεί για τα όσα έγιναν στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και αφήνει τον υφυπουργό της να περιφέρεται και να προσπαθεί να πείσει πως είμαστε από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη ως προς τα εργατικά δυστυχήματα.

Τ.Τε.