Οι μέλισσες και οι σφήκες προσφέρουν πολύτιμες οικολογικές υπηρεσίες, όπως η επικονίαση και ο έλεγχος παρασίτων στον κήπο, όπως οι κάμπιες. Όμως με την έλευση των ψυχρών ημερών στη Νοτιοανατολική περιοχή, ίσως αναρωτιέστε πού κρύβονται αυτά τα έντομα το χειμώνα και πώς επιβιώνουν.

Οι μέλισσες και οι σφήκες διαθέτουν εκπληκτικές βιολογικές προσαρμογές που τους επιτρέπουν να αντέχουν στους χειμώνες. Όπως εξηγεί ο Chris Hayes, PhD, αναπληρωτής καθηγητής διαχείρισης δομικών παρασίτων στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας: «Ο τρόπος με τον οποίο περνούν τον χειμώνα εξαρτάται από το είδος και την κοινωνική τους δομή. Μπορεί να διαχειμάσουν σε αποικία ή μόνες τους, είτε ως νεαρές είτε ως ενήλικες».

Τα έντομα αυτά χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Κοινωνικά έντομα: Ζουν σε αποικίες με βασίλισσα. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι μέλισσες, οι αγριομέλισσες, οι κίτρινες σφήκες, οι χάρτινες σφήκες και οι φαλακρές σφήκες.

Μοναχικά έντομα: Δεν ζουν σε αποικία και περιλαμβάνουν τις μέλισσες ξυλουργούς, τις μέλισσες κτίστες, τις σφήκες κυνηγούς τζιτζικιών και τις λασπόψωμαι.

Ας δούμε πώς επιβιώνουν αυτά τα έντομα τον χειμώνα.

Πώς οι μέλισσες επιβιώνουν τον χειμώνα

Για τα κοινωνικά είδη, η αποικία συνήθως πεθαίνει με το τέλος του φθινοπώρου και μετά από τις πρώτες σκληρές παγωνιές, εκτός από τη νεοσύστατη βασίλισσα. Η βασίλισσα βρίσκει προστατευμένο σημείο για να ξεχειμωνιάσει και την επόμενη άνοιξη ξεκινά νέα αποικία από την αρχή.

Οι μέλισσες διατηρούν τη θερμοκρασία της αποικίας ζεστή μέσω της δόνησης και της συστολής των μυών που τροφοδοτούν τα φτερά τους. Επιπλέον, περιστρέφονται συνεχώς από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του σμήνους, ώστε καμία μέλισσα να μην εκτίθεται για πολύ στο κρύο.

Οι μοναχικές μέλισσες διαχειμάζουν μόνες τους, είτε ως νεαρές είτε ως ενήλικες. Για παράδειγμα, η θηλυκή μέλισσα ξυλουργός τροφοδοτεί τη φωλιά της με νέκταρ και γύρη, γεννά τα αυγά και οι νεοσσοί εκκολάπτονται προς το τέλος του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο. Οι ενήλικες μέλισσες στη συνέχεια διαχειμάζουν σε κοιλότητες, όπως τρύπες φωλιάς, και εμφανίζονται ξανά την άνοιξη. Αντίθετα, άλλες μέλισσες, όπως οι μέλισσες που κόβουν το νερό, διαχειμάζουν σε μορφή προνύμφης.

Πώς οι σφήκες επιβιώνουν τον χειμώνα

Οι σφήκες έχουν παρόμοιο κύκλο ζωής με τις μέλισσες. Οι κοινωνικές σφήκες, όπως οι κίτρινες σφήκες, πεθαίνουν με την έλευση του κρύου, ενώ η ζευγαρωμένη βασίλισσα διαχειμάζει σε προστατευμένα μέρη, όπως κάτω από φλοιούς, κορμούς ή σε σοφίτες. Οι μοναχικές σφήκες επιβιώνουν ως νεαρές σε υπόγεια λαγούμια, κούφια στελέχη ή άλλες κοιλότητες.

Μια εξαίρεση αποτελούν οι πολυετείς αποικίες κίτρινων σφηκών, που έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένες περιοχές. Ορισμένες από αυτές τις φωλιές μπορεί να φιλοξενούν εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες και δεκάδες βασίλισσες, απαιτώντας επαγγελματική διαχείριση για την απομάκρυνσή τους.

Είναι ενεργές οι μέλισσες και οι σφήκες τον χειμώνα;

Συνήθως όχι, αν και μπορεί να δείτε περιστασιακά μεμονωμένα έντομα να πετούν σε ζεστές χειμωνιάτικες ημέρες. Για παράδειγμα, αρκετές βασίλισσες χάρτινων σφηκών μπορεί να πέσουν σε χειμερία νάρκη στην ίδια περιοχή, όπως στη σοφίτα σας. Αν παρατηρήσετε έντομα μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αξίζει να εντοπίσετε από πού προέρχονται.

Πώς να βοηθήσετε τις μέλισσες και τις σφήκες τον χειμώνα

Αυτά τα έντομα είναι ωφέλιμα για την οικολογία των κήπων μας. Μπορείτε να τα βοηθήσετε αφήνοντας ένα τμήμα της αυλής με φύλλα και οργανικά υπολείμματα μέχρι την άνοιξη. Αυτά παρέχουν καταφύγιο και πρόσθετη μόνωση, όχι μόνο για μέλισσες και σφήκες, αλλά και για άλλους ωφέλιμους οργανισμούς, όπως σκώρους, πεταλούδες και σκαθάρια.

Την άνοιξη, καθυστερήστε τον καθαρισμό της αυλής για να προστατεύσετε τα έντομα που ξεχειμωνιάζουν.