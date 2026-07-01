Με τίποτε δεν μπορεί να χωνέψει η κυβέρνηση το... καζίκι που της έκανε ο Β. Φεύγας.
Ούτε ο πρωθυπουργός που συνδέεται πολιτικά μαζί του από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική.
Με το Μαξίμου να εκδίδει «σιωπητήριο» στον Γραμματέα Στρατηγικής της Ν.Δ. ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ομολόγησε ότι η Ν.Δ. έχει πρόβλημα με τους ψηφοφόρους της.
Αν δει κάποιος την μεγάλη εικόνα θα καταλάβει το (πονηρό) σκεπτικό με το οποίο ενήργησε ο υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας. Αν φυσικά παραμείνει υποψήφιος μέχρι τέλους…
Είδε ο κ. Φεύγας το κενό στην εκλογική Περιφέρεια που αναμένεται να πολιτευτεί και είπε να το εκμεταλλευτεί. Είδε ότι το αστέρι του Σπήλιου Λιβανού «θολώνει» και ότι ο Μ. Σαλμάς λοξοκοιτάει προς τον Αντώνη Σαμαρά. Και σκέφθηκε να αυξήσει την ισχύ του κάνοντας άνοιγμα στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ.
Τόσο απλά..
Ε.Σ.