Δεν μπορεί να χωνέψει το Μαξίμου το... χουνέρι του Φεύγα!

Με τίποτε δεν μπορεί να χωνέψει η κυβέρνηση το... καζίκι που της έκανε ο Β. Φεύγας.

Ούτε ο πρωθυπουργός που συνδέεται πολιτικά μαζί του από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική.

Με το Μαξίμου να εκδίδει «σιωπητήριο» στον Γραμματέα Στρατηγικής της Ν.Δ. ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ομολόγησε ότι η Ν.Δ. έχει πρόβλημα με τους ψηφοφόρους της.

Αν δει κάποιος την μεγάλη εικόνα θα καταλάβει το (πονηρό) σκεπτικό με το οποίο ενήργησε ο υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας. Αν φυσικά παραμείνει υποψήφιος μέχρι τέλους…

Είδε ο κ. Φεύγας το κενό στην εκλογική Περιφέρεια που αναμένεται να πολιτευτεί και είπε να το εκμεταλλευτεί. Είδε ότι το αστέρι του Σπήλιου Λιβανού «θολώνει» και ότι ο Μ. Σαλμάς λοξοκοιτάει προς τον Αντώνη Σαμαρά. Και σκέφθηκε να αυξήσει την ισχύ του κάνοντας άνοιγμα στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ.

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Ε.Σ.