Αναλυτικά όσα δήλωσε σε συνέντευξή του.

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «Στον Ρυθμό της Επικαιρότητας» του ΕΡΤ News Radio με τον Αλφόνσο Βιτάλη φιλοξενήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.



Με αφορμή την απόρριψη από τον νέο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου των αιτημάτων για την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «οι σκιές παραμένουν» και εξήγησε:

«Όσον αφορά στο απόρρητο μήνυμα που προσκόμισε ο κ. Σπίρτζης, η αιτιολογία λέει ότι αυτό προσκομίστηκε στο πρωτοδικείο που εξέδωσε απόφαση. Μα, το πρωτοδικείο είναι που, επειδή θεώρησε αυτό νέο στοιχείο, ζήτησε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να ανοίξει ξανά η έρευνα.

Αντίστοιχα, πιστεύει κανείς ότι κάποιοι ιδιώτες ήθελαν να παρακολουθούν έναν πρώην πρωθυπουργό της χώρας; Ο κ. Σαμαράς δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, το οποίο τα μόνα στοιχεία που τους ενδιέφερε είναι τα ιδιωτικά του θέματα».

Εκτίμησε, παράλληλα, ότι «δεν είμαστε καν κοντά στο τέλος, καθώς εκκρεμεί και η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ακριβώς για να έχουμε την απόφαση συμμόρφωσης της χώρας με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί από την ΕΥΠ ο Νίκος Ανδρουλάκης δημόσια, εγγράφως, για τους λόγους παρακολούθησης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κοινοποιήσει την απόφαση. Και, όταν πήγαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ εκείνος του είπε ότι δεν βρήκε κανένα φάκελο. Άρα, πώς θα τον ενημέρωναν στο αυτί;

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Αποκαλύφθηκε, λοιπόν, λίγους μήνες πριν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι μάλλον ή δεν υπάρχουν φάκελοι και έχουν καταστραφεί ακριβώς για να μην υπάρξει ενημέρωση ή δεν υπήρξε ποτέ έγγραφη αίτηση για την παρακολούθηση και στο μιλητό κάποιος έδωσε εντολή για παρακολούθηση Ανδρουλάκη.

Και χτίστηκε ένα ολόκληρο αφήγημα ότι δεν θέλει να πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί, ενώ ο Ανδρουλάκης και έχει πάει στο ΣτΕ ζητώντας να ενημερωθεί εγγράφως και δημόσια και έχει δικαιωθεί και δεν τον έχουν ενημερώσει και έχει προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια».



Σχολιάζοντας την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Ακριβώς την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις αποτρεπτικές ενέργειες της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία είδαμε την υπογραφή μιας αμυντικής συμφωνίας η οποία μάλιστα προβλέπει ρήτρα συλλογικής άμυνας σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη απειληθεί.

Αυτή η συμφωνία έχει μια ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για την Τουρκία, γιατί αυτό σημαίνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις συνεργασίες στα θέματα αμυντικής βιομηχανίας, ενώ θυμίζω και την αμυντική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Όλα αυτά έχουν γίνει σε ένα μήνα και ακριβώς μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου υπήρξε και αλλαγή πλεύση της Προεδρίας Τραμπ σχετικά με την αμυντική εξοπλιστική συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας. Ταυτόχρονα, ακολουθούν και πάρα πολλές συμφωνίες των ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά και στην ουσία αλλάζουν την ισορροπία ισχύος μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί τα χείρω. Πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα, να έχουμε μια άλλη εθνική στρατηγική. Η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει και να υλοποιήσει μια στρατηγική όπου θα μπορούσε να δομήσει ανάλογες συμφωνίες και να παρεμποδίσει συμφωνίες της Τουρκίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε στηρίξει την θωράκιση της χώρας αλλά η θωράκιση, όταν διπλωματικά δεν μπορείς να διαμορφώσεις ένα περιβάλλον θετικό για τη χώρα, δεν αρκεί. Η ενίσχυση της άμυνας και της δύναμης αποτροπής θέλουν και διπλωματία για να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο . Και αυτή η υποχωρητικότητα που φάνηκε τα τελευταία χρόνια, μαζί με τις γεωπολιτικές αλλαγές και την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ, δημιουργούν ένα κοκτέιλ επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα .

Για αυτό χρειάζεται στρατηγική με βάθος. Αυτό δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση πιο αποφασισμένη, πιο δυναμική που να αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής».



Ενόψει των μέτρων στήριξης που αναμένεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως «οι πολίτες ξέρουν καθώς έχει ήδη ζωγραφιστεί ο καμβάς της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας» και αναφέρθηκε στο παράδειγμα των συντάξεων:

«Διαβάζουμε ότι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει 13η εθνική σύνταξη. Αυτό σημαίνει περίπου άλλα 300 εκατομμύρια.

Εμείς μιλούσαμε για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης πέραν των 540 εκατομμυρίων που ήδη καταβάλλονται για το 300άρι. Να δοθούν άλλα 420 εκατομμύρια για να φτάσουμε περίπου στο ήμισυ της 13ης σύνταξης. Και η κυβέρνηση έπεσε να μας φάει ότι είμαστε ανεύθυνοι και δεν κοστολογούμε. Και τώρα οι ίδιοι θα δώσουν περίπου κάτι λιγότερο από αυτό που λέγαμε κι εμείς.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι μια κυβέρνηση που υποκρίνεται, ψεύδεται, θέλει μόνο να λασπολογεί και να κατηγορεί τους αντιπάλους, ενώ η ίδια στα μουλωχτά προσπαθεί να υιοθετήσει τις πολιτικές που προτείνουμε ακριβώς για να πει ότι είναι νόθα.

Όταν δηλαδή η κυβέρνηση βρίσκει 300 εκατομμύρια, είναι σωστή. Όταν το ΠΑΣΟΚ προτείνει 420, όχι; Ειδικά όταν έχουμε την παροχή 60 εκατ. επιδότηση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να κάνουν κοινωνικές εκπτώσεις.

Δεν έχουμε ξαναδεί κυβέρνηση να επιδοτεί κάποιον για να κάνει εκπτώσεις. Δεν είναι δουλειά των ιδίων; Επιδοτούμενη θα είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη;

40 εκατομμύρια είναι το πρόστιμο μέχρι τώρα από τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 30 εκατομμύρια η πανεπιστημιακή αστυνομία η οποία ποτέ δεν λειτούργησε. Φτάσαμε τα 130 εκατομμύρια, συν 300 που θέλει να δώσει, 430. Εμείς λέγαμε 420. Άρα, πληρώνουμε στην ουσία τη διαφθορά αυτής της κυβέρνησης, τα σκάνδαλα, για να μην μπορούμε να έχουμε πολιτικές υπέρ των πολλών.

Αλλά φαίνεται και υποκρισία όταν οι ίδιοι επί δύο μήνες λέγανε δεν μπορούμε να βρούμε ούτε ένα ευρώ γαι αν δώσουμε στους συνταξιούχους και τώρα λένε θα δώσουν. Είμαστε θετικοί, και χαιρόμαστε αν πράγματι γίνει, ότι με την πολιτική που ασκήσαμε και την πίεση που ασκήσαμε σαν αντιπολίτευση μπορεί να πετύχουμε κάτι που θα βελτιώσει τη ζωή των συνταξιούχων».



Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «να μας πει ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πληρώσει τα 40 εκατομμύρια για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Διότι, στην αρχή, μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν πρόστιμα, μετά του δείξαμε τα στοιχεία και αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπάρχουν οι διοικητικές πράξεις. Περιμένουμε να μας πει».