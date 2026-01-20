Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 6η Φεβρουαρίου.

Δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την εισαγωγή μέσω Πανελληνίων 2026 στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Όπως διευκρινίζεται όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://sxolesls.hcg.gr που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 26/01/2026 ημέρα Δευτέρα, έως και 06/02/2026 ημέρα Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα φετινά δεδομένα ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) και σε εκατό (100), αντιστοίχως.

