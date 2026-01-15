Τι θα γίνει σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

«Ποδαρικό» με διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα μαθημάτων στα σχολεία κάνει ο Φλεβάρης καθώς στις 3 του μήνα τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια λόγω της στάσης εργασίας που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ. Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν στην στάση εργασίας αλλά και να δώσουν το παρών στην συγκέντρωση στις 12:30 για να διαδηλώσουν και να διεκδικήσουν την απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού.

Η στάση εργασίας αναμένεται να φέρει ανακατατάξεις στα μαθήματα του δεύτερου μισού της μέρας όπως και στο σχόλασμα. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ενδέχεται να επηρεαστεί και η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς καλό θα είναι να έχουν ενημερωθεί από τον δάσκαλο ή νηπιαγωγό του παιδιού τους για τον αν προτίθεται να συμμετάσχει στην στάση εργασίας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ενδεχομένως θα οδηγήσει σε πρόωρο σχόλασμα των μαθητών και δεδομένου ότι έχει κηρυχθεί στάση εργασίας και για το ολοήμερο πρόγραμμα, δεν αποκλείεται εκείνη την ημέρα να μην λειτουργήσει για αρκετά σχολεία.

Αντίστοιχα θα επηρεαστεί και το σχολικό πρόγραμμα σε Γυμνάσια και Λύκεια. Για τις ώρες που οι διδάσκοντες συμμετέχουν στη στάση εργασίας προβλέπεται κενό. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, εύλογα οι μαθητές αποχωρούν νωρίτερα από το σχολείο, έπειτα από απόφαση της διεύθυνσης.

ΑΔΕΔΥ: Η ανακοίνωση για την στάση εργασίας στις 3 Φλεβάρη

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας την Τρίτη, 3 του Φλεβάρη, από τις 12:00 έως 15.00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30μμ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού. Στη συγκέντρωση θα πάρουν μέρος και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.