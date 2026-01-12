Οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, η εγκύκλιος για την λειτουργία των σχολείων στις 30 Ιανουαρίου.

Ο Γενάρης στα σχολεία είναι συνυφασμένος με την Γιορτή των Τριών Ιεραρχών που τιμάται κάθε χρόνο στις 30 του μήνα. Τα τελευταία χρόνια έχει καταργηθεί η σχολική αργία που χάριζε μια μέρα ανάπαυλας από τις σχολικές υποχρεώσεις στους μαθητές όλων των βαθμίδων και πλέον βάσει πρωτοκόλλου οι μαθητές καλούνται να δώσουν το παρών στον εκκλησιασμό του σχολείου αν προγραμματιστεί ειδάλλως καλούνται να συμμετάσχουν στις δίωρες αφιερωματικές εκδηλώσεις των σχολείων που τιμούν και αναδεικνύουν το έργο των Τριών Ιεραρχών.

Όπως και πέρσι έτσι και φέτος τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα κληθούν βάσει της επίσημης εγκυκλίου του Υπουργείου να τιμήσουν την Γιορτή των Τριών Ιεραρχών ανήμερα της 30ης Ιανουαρίου που φέτος «πέφτει» Παρασκευή. Ειδικότερα, «την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.) μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο ώρες. Κατά τα λοιπά, θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας καθώς και το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.»

Υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών - Θα τηρηθεί απουσιολόγιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον η 30η Γενάρη ανήμερα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, των Προστατών της Παιδείας, θεωρείται μια τυπική σχολική μέρα όπου τηρείται απουσιολόγιο με τους απόντες μαθητές να παίρνουν απουσία αν δεν δώσουν το παρών στα σχολεία και στις αφιερωματικές εκδηλώσεις για τους Ιεράρχες. Να σημεωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων καλούνται να συστήσουν στους μαθητές το πνευματικό και παιδαγωγικό έργο των Τριών Ιεραρχών –του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου–, που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα αγάπης για τη γνώση, την αρετή και τον άνθρωπο.