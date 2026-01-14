Ο λόγος που δάσκαλοι και νηπιαγωγοί προχωρούν σε στάση εργασίας στις 21/1, τι καταγγέλλει η ΔΟΕ.

Αλλαγές αναμένονται να ισχύσουν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας την ερχόμενη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου μετά την απόφαση της ΔΟΕ να κηρύξει στάση εργασίας για σταθούν οι εκπαιδευτικοί στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων τους στη Λακωνία για την συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 21 Γενάρη: Τι ισχύει για τις 3ωρες στάσεις εργασίας

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΔΟΕ θα προχωρήσουν σε τρίωρη στάση εργασίας (8:00-11:00) για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα (14:00-17:30) προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Δεδομένης αυτής της απόφασης οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία ωστόσο διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία. Παράλληλα η στάση εργασίας και στο Ολοήμερο ενδεχομένως να οδηγήσει και αναστολή λειτουργίας του προγράμματος εκείνη τη μέρα εφόσον υπάρχει συμμετοχή του υπεύθυνου του Ολοήμερου.

Οι δάσκαλοι στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων τους - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Τρεις εκπαιδευτικοί Π.Ε., μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο Πλήθων», καλούνται σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στις 10:30, χωρίς να έχουν υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα, για το «αδίκημα» συμμετοχής στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ με ανακοίνωσή του καταδικάζει «την αντεργατική και αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον επιδιωκόμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, την κυβερνητική και εκπαιδευτική πολιτική, που προωθεί την εμπορευματοποίηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων, αγνοώντας τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και τις καταστροφικές συνέπειες των αποφάσεών της και την διαχρονική υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, που ποινικοποιεί τους αγώνες των εκπαιδευτικών αντί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του συστήματος.»

Τέλος διαμηνύουν ότι «ολόκληρος ο κλάδος στέκεται αλληλέγγυος στους διωκόμενους συναδέλφους και απαιτεί την πλήρη απαλλαγή και δικαίωσή τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου να τρομοκρατήσει τον κλάδο θα πέσει στο κενό.»