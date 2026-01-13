Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα στέκεται στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων, απαιτώντας την πλήρη απαλλαγή και δικαίωσή τους.

Η ΑΔΕΔΥ καταδικάζει τις πειθαρχικές διώξεις και στέκεται στο πλευρό των τριών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο Πλήθων», που καλούνται σε απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, την προσεχή Παρασκευή 16/1, λόγω της συμμετοχής τους στην προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ καταδικάζει την αντεργατική και αντιεκπαιδευτική πολιτική των διώξεων και τον επιχειρούμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και μια κυβερνητική πολιτική που προωθεί την κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση των σχολείων, αγνοώντας τα πραγματικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Τονίζει ότι οι πειθαρχικές διώξεις και η ποινικοποίηση των αγώνων δεν μπορούν να πείσουν ούτε να κάμψουν τον κλάδο.

Στο πλευρό των διωκόμενων εκπαιδευτικών η ΑΔΕΔΥ - Η ανακοίνωση

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει την αντεργατική, αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον επιδιωκόμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας που επιδιώκει την εμπορευματοποίηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων αγνοώντας συνειδητά τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και τις καταστροφικές συνέπειες των αποφάσεών της σε αυτή. Μια πολιτική που δεν μπορεί να πείσει κανέναν πια και επικεντρώνεται στις διώξεις ποινικοποιώντας τους αγώνες των εκπαιδευτικών.

Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται στο πλευρό των διωκόμενων εκπαιδευτικών. Απαιτούμε και διεκδικούμε την πλήρη απαλλαγή και δικαίωσή τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου να τρομοκρατήσει τον κλάδο θα πέσει στο κενό. Ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα τα καταφέρουμε!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει σε όλα τα επίπεδα τις διωκόμενες συναδέλφους και θα βρεθεί στο πλευρό τους σε κάθε σε κάθε φάση και με όλα τα μέσα. Η δικαίωση των τριών εκπαιδευτικών της Λακωνίας, όπως και των τριών εκπαιδευτικών στο Ηράκλειο, που αποτελούν τις πρώτες -από τις χιλιάδες περιπτώσεις διώξεων- που έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται στα Πειθαρχικά, θα αποτελέσει δικαίωση όλων μας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα παρευρεθεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η ΔΟΕ και ο τοπικός Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο Πλήθων», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:30μμ, στην έδρα στην Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου στην Τρίπολη, κατά τη διαδικασία ακρόασης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό. Νίκη στο αγώνα του κλάδου. Οι διώξεις δε θα περάσουν.»