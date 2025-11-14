Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση στα Βορίζια, θεωρούν απολύτως παράλογο και ανέφικτο να τα έκανε όλα μόνος του ο 23χρονος, που έχει συλληφθεί.

Ένα ακόμα άτομο μπαίνει στο κάδρο των ερευνών της αστυνομίας, για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια που πυροδότησε το μακελειό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένα δεύτερο άτομο, το οποίο περιλαμβάνεται στις διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας, εικάζεται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση της βόμβας το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, θεωρούν απολύτως παράλογο και ανέφικτο να τα έκανε όλα μόνος του ο 23χρονος, που έχει συλληφθεί ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις έρευνες για την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού της τοποθέτησης της βόμβας.

Την ίδια ώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη οι βαλλιστικές για τα όπλα που έχει στα χέρια της αστυνομία, ώστε να εξετάσει εάν χρησιμοποιήθηκαν και ποια. Παράλληλα, έρευνα διεξάγεται και για την αποκάλυψη των τηλεφωνικών κλήσεων από τα κινητά που έχει κατασχέσει η αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8o7dequhtl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι Αρχές ερευνούν την επικοινωνία που είχε με τις φυλακές Αλικαρνασσού όπου βρίσκεται έγκλειστος ο πατέρας του, με το παρωνύμιο «Κούνελος». Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος έχει ταυτοποιηθεί από βίντεο για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, πριν το μακελειό και πήρε την νωρίτερα προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τη βόμβα.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο τον έχει απαθανατίσει να κινείται με κατεύθυνση το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγο πριν τις 22:30 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Η ίδια κάμερα ασφαλείας, τον 23χρονο να απομακρύνεται από το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ακολουθεί η έκρηξη.

Μάρτυρας- κλειδί για τα όπλα

Συγγενικό πρόσωπο μίας από τις δύο οικογένειες περιέγραψε στις Αρχές πώς βρήκε τα όπλα και τι τα έκανε. Στην αστυνομία υπάρχει βίντεο που δείχνει κάποιους να μαζεύουν τα όπλα στην καρότσα ενός αγροτικού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο μάρτυρας φέρεται να είπε στις Αρχές πως «είδα στο πλαϊνό μιας κούρσας που δεν ξέρω ποιανού ήταν να έχουν αφημένα ένα καλάσνικοφ και ένα μονόκαννο. Με το που τα είδα, πήγα, τα πήρα και ένα, το μονόκαννο, το πέταξα σε ένα καμπινεδάκι, σε ένα παλιό σπίτι δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς μου. Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια. Τα όπλα δεν ξέρω ποιανού ήταν. Τα πέταξα για να μην τα ξαναβρούν και αρχίζουν να παίζουνε πάλι αυτοί που παίζανε. Το θεώρησα σωστό να τα κρύψω και να τα πετάξω για να μην ξαναρχίζουν να παίζουν αυτοί που πιθανόν τα χρησιμοποίησαν».

Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριζε πως είδε τα μέλη της μίας οικογένειας να παίρνουν το καλάσνικοφ από το σημείο, που το είχε αφήσει εκείνος και να εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7qv162ibvl?integrationId=40599y14juihe6ly}