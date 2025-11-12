Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη νέα σύλληψη για τα Βορίζια.

Στη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη προχώρησε η αστυνομία για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι στα Βορίζια, που πυροδότησε το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει πως «σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

»Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης. Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ πρόκειται για τον γιο του 53χρονου επονομαζόμενου «Κούνελου», που είναι έγκλειστος στις φυλακές Αλικαρνασσού και φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενέργειες της οικογένειας κατά τη διάρκεια της συμπλοκής αλλά και αρκετές μέρες νωρίτερα.

Αξιωματικοί που παρακολουθούν την υπόθεση δήλωσαν στην εφημερίδα «Πατρίς» ότι εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα η βόμβα να περιείχε εκρηκτική ύλη στρατιωτικού τύπου. Αν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, πρόκειται πολύ πιθανόν για C4 ή TNT – υλικά τα οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε ιδιώτες, παρά μόνο μετά από κλοπή από στρατιωτικό χώρο. Η υπόνοια αυτή ενισχύεται και από τη σοβαρότητα των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη, την οποία αξιολογούν ως ενδεικτική της ισχύος του μηχανισμού.

Υπενθυμίζεται πως, όπως είχε μεταδώσει το MEGA, η αστυνομία έψαχνε να βρει ποιοι κατασκεύασαν και έδωσαν την εντολή για τη βόμβα.

Σε γαμήλιο γλέντι οι δύο οικογένειες πριν την έκρηξη της βόμβας

Μέσα σε 4 σελίδες ο 29χρονος, ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια που έχουν συλληφθεί για το μακελειό αποκαλύπτει ότι όλα έγιναν για ένα προξενιό που δεν προχώρησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξάδελφος του 29χρονου είχε ζητήσει το χέρι μιας κοπέλας από το σόι των Καργάκηδων αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Τότε, σύμφωνα με τον 29χρονο, το μίσος ανάμεσα στις δύο οικογένειες φούντωσα.

Σημειώνεται πως οι δύο οικογένειες έχουν κουμπαριά, καθώς νονός του 29χρονου ήταν ο αδελφός του νεκρού της άλλης οικογένειας, γνωστός με το παρωνύμιο «Κούνελος». Σε ρεπορτάζ του Star, αποκαλύπτεται πως οι δύο οικογένειες αρκετές ώρες πριν το μακελειό και τη στιγμή που γινόταν η έκρηξη στο σπίτι, διασκέδαζαν μαζί σε γαμήλιο γλέντι.

