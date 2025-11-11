Η διάλεξη του διακεκριμένου ιστορικού Mark A. Mazower θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στο ACG Events Hall (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή).

Σε μία ομιλία για τη μνήμη, τα χρονικά ορόσημα και τη σημασία του 1945 στη σύγχρονη εποχή, ο κορυφαίος ιστορικός Mark A. Mazower, φετινός κάτοχος της Έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα διερευνήσει το πώς έχει μεταβληθεί η ιδέα του «μεταπολεμικού κόσμου» και πώς οι συλλογικές μνήμες και οι δημόσιες τελετουργίες και πρακτικές μνήμης που αναδύθηκαν μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πολιτικής μνήμης. Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μια ιστορική στιγμή που, όπως επισημαίνει ο καθηγητής, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Ο Mazower θα αναλύσει την ευθραυστότητα και την πολιτική χρησιμότητα της συλλογικής μνήμης όταν αυτή αποκτά δημόσιο χαρακτήρα, ενώ, θα εξετάσει, επίσης, την «υποχρέωση να θυμόμαστε» ως ένα πολιτικό καθήκον που επιδέχεται σήμερα κριτική και επαναπροσδιορισμό, όσο κάθε άλλη πολιτική στρατηγική. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή).

Ο Mark A. Mazower είναι καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, Διευθυντής του Columbia Institute for Ideas and Imagination που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNF) και ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της σύγχρονης Ευρώπης. Σπούδασε στo Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς και ειδικεύεται στη σύγχρονη Ελλάδα, την ιστορία της Ευρώπης του 20ού αιώνα και τη διεθνή ιστορία. Αξίζει να αναφερθεί πως το έργο του εστιάζει στις μεταμορφώσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσα από τον πόλεμο, την κατοχή και τη μνήμη, ενώ συνδέει με μοναδικό τρόπο την ιστορία με τη σύγχρονη πολιτική σκέψη.

Η σχέση του Mazower με την Ελλάδα είναι μακρόχρονη και ουσιαστική, καθώς έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της έρευνάς του στη μελέτη της ελληνικής ιστορίας του 20ού αιώνα, με έργα που θεωρούνται πλέον κλασικά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα «Στην Ελλάδα του Χίτλερ: Η εμπειρία της Κατοχής» (Inside Hitler’s Greece) και «Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασμάτων: Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, 1430–1950» (Salonica, City of Ghosts), όπου αναδεικνύει το πολυπολιτισμικό παρελθόν και την ιστορική διαδρομή της πόλης. Με αυτό το έργο του, ο Mazower συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με την πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, εξετάζοντας τις θεσμικές και ιδεολογικές προκλήσεις του ελληνικού κράτους από τον Εμφύλιο έως και σήμερα. Ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και σύμβουλος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, διατηρεί ενεργή παρουσία στον ελληνικό δημόσιο διάλογο, ενώ συχνά συμμετέχει σε διαλέξεις και συζητήσεις για τη θέση της Ελλάδας στη σύγχρονη Ευρώπη.

Ο Mazower είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας των Τεχνών και Επιστημών, καθώς και επίσημο μέλος της British Academy. Αρθρογραφεί για κορυφαία διεθνή έντυπα, όπως οι Financial Times, The Nation, London Review of Books και The New York Review of Books, ενώ έχει δημοσιεύσει πληθώρα έργων που θεωρούνται σταθμοί στη μελέτη της ευρωπαϊκής και ελληνικής ιστορίας.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Χάρης Βλαβιανός, Chief Consultant & Head of the Advisory Board του Institute for Hellenic Culture and the Liberal Arts (IHCLA). Ο Χάρης Βλαβιανός είναι Καθηγητής Ιστορίας και Πολιτικής Θεωρίας στο Deree –Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και βραβευμένος σύγχρονος Έλληνας ποιητής, μεταφραστής και επιμελητής λογοτεχνικών έργων.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φετινή διάλεξη της Έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος», μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.