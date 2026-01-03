Αν νιώθεις ότι το παράκανες με το εορταστικό φαγητό ακολούθησε τις συμβουλές της διατροφολόγου για να αποτοξινώσεις με διαδικασίες εξπρές τον οργανισμό σου.

Οι γιορτές μάς χάρισαν όμορφες στιγμές, οικογενειακά τραπέζια και λίγα παραπάνω κιλά. Αν είδες τη ζυγαριά να ανεβαίνει κατά 2 ή και 2,5 κιλά, μην αγχωθείς. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό μετά το γιορτινό φαγοπότι και μπορεί να διορθωθεί εύκολα με μια ήπια αποτοξίνωση. Είναι μια κίνηση «κλειδί»που θα βοηθήσει τον οργανισμό να επανέλθει και το βάρος να σταθεροποιηθεί, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες και στερήσεις τονίζει η κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος Φλώρα Λουκιανού.

Τι να κάνεις για αποτοξίνωση μετά τις γιορτές

Μην παραλείπεις το πρωινό. Ένα θρεπτικό πρωινό ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και σου δίνει ενέργεια για όλη την ημέρα.

Απόφυγε τις στερητικές δίαιτες. Οι γρήγορες λύσεις φέρνουν πρόσκαιρα αποτελέσματα και συχνά οδηγούν σε μεγαλύτερη αύξηση βάρους.

Ενυδατώσου σωστά. Πιες άφθονο νερό μέσα στη μέρα για να βοηθήσεις τον οργανισμό να αποβάλει τις τοξίνες.

Επίλεξε έξυπνα σνακ, όπως γιαούρτι, φρούτα, λαχανικά και μικρή ποσότητα ξηρών καρπών.

Περιόρισε τα γιορτινά γλυκά. Αντί για μελομακάρονα και κουραμπιέδες, προτίμησε γιαούρτι με λίγο μέλι, ψημένο μήλο με κανέλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίγη σοκολάτα.

Απόφυγε αλκοόλ και αναψυκτικά, που προσφέρουν μόνο κενές θερμίδες. Προτίμησε φυσικούς χυμούς ή τσάι χωρίς ζάχαρη.

Βάλε σαλάτα σε κάθε γεύμα. Τα πολύχρωμα λαχανικά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά και βοηθούν το έντερο να λειτουργεί σωστά.

Κινήσου καθημερινά. Ένα απλό περπάτημα, τρέξιμο ή λίγη γυμναστική αρκούν για να «ξυπνήσει» ο μεταβολισμός.

Δώσε σημασία στον ύπνο. Ο καλός και επαρκής ύπνος (περίπου 8 ώρες) παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του βάρους.

Η αποτοξίνωση δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά ισορροπία και συνέπεια. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου, μπορείς να επανέλθεις γρήγορα και να νιώσεις ξανά ελαφρύς και γεμάτος ενέργεια.