Το αναψυκτικό που μπορείς να πίνεις αν θες να χάσεις κιλά

Tο ανθρακούχο νερό αν και αναψυκτικό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, καθώς αυξάνει ελαφρώς τον μεταβολισμό της γλυκόζης, επιτρέποντας την ταχύτερη απορρόφησή της από τον οργανισμό.

Αν σου αρέσουν τα αναψυκτικά αλλά είσαι σε φάση να αδυνατίσεις αξίζει να εντάξεις στο διατροφικό σου πλάνο το ανθρακούχο νερό.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία το ανθρακούχο νερό, φαίνεται πως μπορεί να έχει ρόλο, έστω και μικρό, στη ρύθμιση του σακχάρου και στη διαχείριση του σωματικού βάρους. Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMJ Nutrition, Prevention & Health διερεύνησε πώς το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) που περιέχεται στο ανθρακούχο νερό μπορεί να επηρεάσει τη γλυκόζη στο αίμα και, έμμεσα, τον μεταβολισμό διαβάζουμε στο healthstat.gr.

Αν και τα ευρήματα δείχνουν μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επίδραση στην απώλεια βάρους είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ισορροπημένη διατροφή ή την άσκηση. Το ανθρακούχο νερό μπορεί να είναι μια δροσερή, ελαφριά επιλογή που προσφέρει κάποια μικρά οφέλη, αλλά δεν υποκαθιστά τις βασικές αρχές της υγιεινής ζωής.

Πώς το ανθρακούχο νερό επηρεάζει τον οργανισμό

Σύμφωνα με την έκθεση, όταν καταναλώνετε ανθρακούχο νερό, το CO₂ περνά από τα τριχοειδή αγγεία του στομάχου στο αίμα. Εκεί, μετατρέπεται σε διττανθρακικό μέσω του ενζύμου ανθρακική ανυδράση, γεγονός που αυξάνει την αλκαλικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αυτό το περιβάλλον προάγει τη διαδικασία της γλυκόλυσης, δηλαδή τη διάσπαση και κατανάλωση γλυκόζης για παραγωγή ενέργειας. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε μια παροδική μείωση του σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλινική του σημασία είναι μικρή και δεν επηρεάζει ουσιαστικά το σωματικό βάρος. Παρ’ όλα αυτά, το ανθρακούχο νερό μπορεί να συμβάλει στο αίσθημα κορεσμού, κάτι που ίσως βοηθήσει έμμεσα στον περιορισμό της θερμιδικής πρόσληψης.

Οφέλη και πιθανά μειονεκτήματα

Η κατανάλωση ανθρακούχου νερού έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Όπως εξήγησε ο γιατρός Mir Ali στο Medical News Today, αυτό το αναψυκτικό προσφέρει πιθανή ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή αέρια σε άτομα με ευαισθησία, ενώ η υπερκατανάλωση ενδέχεται να ενοχλήσει το πεπτικό σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τις μετρήσεις σακχάρου στο αίμα, οδηγώντας σε υποεκτίμηση των πραγματικών επιπέδων. Η έκθεση καταλήγει ότι το ανθρακούχο νερό από μόνο του δεν αποτελεί «μαγική λύση» για αδυνάτισμα. Αντιθέτως, θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικά ισορροπημένο πλάνο διατροφής, πλούσιο σε φρέσκα τρόφιμα, παράλληλα με τακτική σωματική άσκηση.