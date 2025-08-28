Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Το αναψυκτικό που μπορείς να πίνεις αν θες να χάσεις κιλά

Το αναψυκτικό που μπορείς να πίνεις αν θες να χάσεις κιλά Φωτογραφία: Divani on Unsplash
Tο ανθρακούχο νερό αν και αναψυκτικό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, καθώς αυξάνει ελαφρώς τον μεταβολισμό της γλυκόζης, επιτρέποντας την ταχύτερη απορρόφησή της από τον οργανισμό.

Αν σου αρέσουν τα αναψυκτικά αλλά είσαι σε φάση να αδυνατίσεις αξίζει να εντάξεις στο διατροφικό σου πλάνο το ανθρακούχο νερό.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία το ανθρακούχο νερό, φαίνεται πως μπορεί να έχει ρόλο, έστω και μικρό, στη ρύθμιση του σακχάρου και στη διαχείριση του σωματικού βάρους. Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMJ Nutrition, Prevention & Health διερεύνησε πώς το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) που περιέχεται στο ανθρακούχο νερό μπορεί να επηρεάσει τη γλυκόζη στο αίμα και, έμμεσα, τον μεταβολισμό διαβάζουμε στο healthstat.gr.

Αν και τα ευρήματα δείχνουν μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επίδραση στην απώλεια βάρους είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ισορροπημένη διατροφή ή την άσκηση. Το ανθρακούχο νερό μπορεί να είναι μια δροσερή, ελαφριά επιλογή που προσφέρει κάποια μικρά οφέλη, αλλά δεν υποκαθιστά τις βασικές αρχές της υγιεινής ζωής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κόψεις τα αναψυκτικά

Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κόψεις τα αναψυκτικά

Υγεία
4 σημαντικοί λόγοι για να μην πίνετε ποτέ αναψυκτικά διαίτης

4 σημαντικοί λόγοι για να μην πίνετε ποτέ αναψυκτικά διαίτης

Υγεία

Πώς το ανθρακούχο νερό επηρεάζει τον οργανισμό

Σύμφωνα με την έκθεση, όταν καταναλώνετε ανθρακούχο νερό, το CO₂ περνά από τα τριχοειδή αγγεία του στομάχου στο αίμα. Εκεί, μετατρέπεται σε διττανθρακικό μέσω του ενζύμου ανθρακική ανυδράση, γεγονός που αυξάνει την αλκαλικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αυτό το περιβάλλον προάγει τη διαδικασία της γλυκόλυσης, δηλαδή τη διάσπαση και κατανάλωση γλυκόζης για παραγωγή ενέργειας. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε μια παροδική μείωση του σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλινική του σημασία είναι μικρή και δεν επηρεάζει ουσιαστικά το σωματικό βάρος. Παρ’ όλα αυτά, το ανθρακούχο νερό μπορεί να συμβάλει στο αίσθημα κορεσμού, κάτι που ίσως βοηθήσει έμμεσα στον περιορισμό της θερμιδικής πρόσληψης.

Οφέλη και πιθανά μειονεκτήματα

Η κατανάλωση ανθρακούχου νερού έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Όπως εξήγησε ο γιατρός Mir Ali στο Medical News Today, αυτό το αναψυκτικό προσφέρει πιθανή ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή αέρια σε άτομα με ευαισθησία, ενώ η υπερκατανάλωση ενδέχεται να ενοχλήσει το πεπτικό σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τις μετρήσεις σακχάρου στο αίμα, οδηγώντας σε υποεκτίμηση των πραγματικών επιπέδων. Η έκθεση καταλήγει ότι το ανθρακούχο νερό από μόνο του δεν αποτελεί «μαγική λύση» για αδυνάτισμα. Αντιθέτως, θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικά ισορροπημένο πλάνο διατροφής, πλούσιο σε φρέσκα τρόφιμα, παράλληλα με τακτική σωματική άσκηση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Υγειονομική «βόμβα» στα ελληνικά αυγά - Η ανησυχητική έρευνα του ΕΚΠΑ

Υγειονομική «βόμβα» στα ελληνικά αυγά - Η ανησυχητική έρευνα του ΕΚΠΑ

Υγεία
Σοφία Μουτίδου: Η εξομολόγησή της για τις ενέσεις αδυνατίσματος

Σοφία Μουτίδου: Η εξομολόγησή της για τις ενέσεις αδυνατίσματος

Life
5+1 καθημερινά λάθη που αυξάνουν τη χοληστερίνη

5+1 καθημερινά λάθη που αυξάνουν τη χοληστερίνη

Υγεία
Βικτόρια Μπέκαμ: Το «σφηνάκι» που πίνει κάθε πρωί για αδυνάτισμα και ευεξία

Βικτόρια Μπέκαμ: Το «σφηνάκι» που πίνει κάθε πρωί για αδυνάτισμα και ευεξία

Life

NETWORK

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

healthstat.gr
Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

healthstat.gr
Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

healthstat.gr
Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

healthstat.gr