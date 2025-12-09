Βίντεο έχει καταγράψει τον τραγουδιστεί να εμφανίζεται αρκετά εκνευρισμένος στην πίστα.

Αποδέκτες μια αρκετά αμήχανης στιγμής έγιναν οι θαμώνες του κέντρου στο οποίο τραγουδάει ο Βαλάντης.

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί από πελάτες του μαγαζιού φαίνεται ο τραγουδιστής αρκετά εκνευρισμένος να τα βάζει με τους μουσικούς του καθώς δεν μπήκαν σωστά στο κομμάτι που ερμήνευε.

Ο τραγουδιστής αρχικά φωνάζει στην ορχήστρά του, λέγοντας μεταξύ άλλων «κανένας μαέστρο».

Ο συνάδελφός του Σάκης Αρσενίου, μαζί με τον οποίο εμφανίζονται στο μαγαζί φαίνεται να προσπαθεί να ηρεμήσει τον έξαλλο τραγουδιστή φωνάζοντας «Βαλάντη», αλλά εκείνος παραμένει εκνευρισμένος.

Ο τραγουδιστής μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα βγήκε στην πρωινή εκπομπή του ANT1, και ισχυρίστηκε ότι δεν έφτυσε προς τους μουσικούς, αλλά πέταξε την τσίχλα που μασούσε, επειδή ήταν τσατισμένος, καθώς λόγω της μικρής προετοιμασίας και των λίγων προβών δεν ήταν το μουσικό αποτέλεσμα που τον ικανοποιούσε.

Ζήτησε συγνώμη για την εικόνα που παρουσιάστηκε και για τον εκνευρισμό του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-detjf0nhe1b5?integrationId=40599y14juihe6ly}