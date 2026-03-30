Η προέλευση αυτής της αλλαγής στο καπάκι συνδέεται με έναν ραβίνο στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Κάθε άνοιξη, τα μπουκάλια της Coca-Cola φαίνονται λίγο διαφορετικά, καθώς έχουν ένα έντονο κίτρινο καπάκι αντί για το συνηθισμένο κόκκινο. Παρότι στα social media το εποχικό αυτό προϊόν έχει συγκριθεί με τη μεξικάνικη Coca-Cola, η οποία χρησιμοποιεί ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο αντί για σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, η προέλευση αυτής της αλλαγής στο καπάκι συνδέεται με έναν ραβίνο στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Ο ραβίνος Tobias Geffen, που ηγήθηκε της Ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας της Ατλάντα και υπηρέτησε ως ραβίνος της συναγωγής Congregation Shearith Israel, θεωρείται ότι έκανε το διάσημο αυτό αναψυκτικό kosher και τελικά έδωσε την έγκρισή του για κατανάλωση κατά το Πάσχα των Εβραίων (Passover), σύμφωνα με την εφημερίδα The Atlanta Jewish Times.

Οι Εβραίοι που τηρούν τους κανόνες kosher απαγορεύεται να καταναλώνουν ορισμένα τρόφιμα, όπως χοιρινό και οστρακοειδή. Επίσης δεν επιτρέπεται να τρώνε βοδινό που δεν έχει πιστοποιηθεί ως kosher. Κατά τη διάρκεια του Πάσχα τους, οι κανόνες αυτοί γίνονται πιο αυστηροί, καθώς πολλοί αποφεύγουν τα προϊόντα δημητριακών, αποκλείοντας έτσι και το σιρόπι καλαμποκιού.

Το 1935, η εταιρεία Coca-Cola επέτρεψε στον Geffen να δει τα συστατικά του ποτού, διατηρώντας όμως το μυστικό της συνταγής, καθώς δεν αποκάλυψε τις αναλογίες. Εκείνος διαπίστωσε ότι το ποτό περιείχε δύο προβληματικά στοιχεία: γλυκερίνη που προερχόταν από λίπος μη kosher βοδινού και σιρόπι καλαμποκιού.

Αν και η Coca-Cola δεν πέρασε τον αρχικό έλεγχο του Geffen, οι επιστήμονες της εταιρείας βρήκαν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν γλυκερίνη από βαμβακόσπορο και λάδι καρύδας χωρίς να αλλάξει η γεύση του αναψυκτικού, λύνοντας το ένα πρόβλημα. Μετά από αυτή την αλλαγή, ο Geffen έδωσε την έγκρισή του για κατανάλωση, αλλά το προϊόν εξακολουθούσε να απαγορεύεται κατά το Passover. Ωστόσο, οι επιστήμονες της εταιρείας κατάφεραν να αντικαταστήσουν τα συστατικά που προέρχονταν από δημητριακά με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και ζαχαρότευτλα, επιτρέποντας έτσι στους Εβραίους να απολαμβάνουν το ποτό κατά το Passover αλλά και όλο τον χρόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν η Coca-Cola πέρασε στο σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης για τη βασική της συνταγή στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980, η εκδοχή για το Passover παρέμεινε μια εποχική εξαίρεση. Κάθε χρόνο, τις εβδομάδες πριν από το Passover, τα ράφια γεμίζουν με προϊόντα Coca-Cola με έντονα κίτρινα καπάκια, που υποδηλώνουν ότι είναι γλυκανμένα με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και όχι με σιρόπι καλαμποκιού.

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την Coca-Cola με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο εμφανίστηκε καθώς η εταιρεία άρχισε να επεκτείνει τη χρήση αυτού του γλυκαντικού στις ΗΠΑ πέρα από το εποχικό προϊόν. Τον Οκτώβριο του 2025, η Coca-Cola άρχισε να διαθέτει αναψυκτικά με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο σε γυάλινα μπουκάλια. Η αλλαγή αυτή έλαβε την υποστήριξη του Προέδρου Donald Trump, ο οποίος δήλωσε ότι η εκδοχή με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο είναι «καλύτερη» από αυτή με σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης. Το προϊόν κυκλοφόρησε σε επιλεγμένες αγορές, χωρίς όμως η εταιρεία να έχει ανακοινώσει αν σκοπεύει να εγκαταλείψει πλήρως το σιρόπι καλαμποκιού.

Τα τελευταία χρόνια, τα μπουκάλια με το κίτρινο καπάκι έχουν τραβήξει περισσότερη προσοχή στα social media, καθώς κάποιοι τα συγκρίνουν με τη μεξικάνικη Coca-Cola, που επίσης γλυκαίνεται με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Αν και η μεξικάνικη έκδοση πωλείται συνήθως σε γυάλινα μπουκάλια και κοστίζει περισσότερο από την αμερικανική, η εκδοχή που διατίθεται γύρω από το Passover προσφέρει το ίδιο γλυκαντικό χωρίς την υψηλότερη τιμή.

Ορισμένοι λάτρεις του φαγητού στα social media έχουν προτρέψει τους ακόλουθούς τους να προμηθευτούν την εποχική έκδοση λόγω της χαμηλότερης τιμής. Αυτές οι αναρτήσεις έχουν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το γιατί η εκδοχή με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο δεν είναι διαθέσιμη όλο τον χρόνο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζητήματα προσφοράς, καθώς ο John Murphy, οικονομικός διευθυντής της Coca-Cola, δήλωσε στο Bloomberg News ότι «υπάρχει μόνο μια συγκεκριμένη ποσότητα ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Coca-Cola δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του FOX Business για σχόλιο.

πηγή: foxbusiness