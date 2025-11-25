Παραμένει άγνωστο αν το άφησε εκεί καθ’ όλη τη συνεδρίαση της επιτροπής για να «πικάρει» τον Άδωνι Γεωργιάδη…

Με την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα ανά χείρας εμφανίστηκε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα είχε και δίπλα του στο έδρανο, σε εμφανές σημείο το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και την ώρα της συνεδρίασης της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Παραμένει άγνωστο αν το άφησε εκεί καθ’ όλη τη συνεδρίαση της επιτροπής για να «πικάρει» τον Άδωνι Γεωργιάδη που ήταν στην αίθουσα και τοποθετήθηκε, ή αν απλώς το είχε δίπλα του για να μην το ξεχάσει φεύγοντας.

Πάντως ο υπουργός Υγείας δεν «τσίμπησε» και δεν σχολίασε κάτι. Άλλωστε τοποθετήθηκε και σήμερα για το θέμα, απαντώντας με βίντεο στο βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, για την «Ιθάκη» την οποία έλαβε με αφιέρωση από τον πρώην πρωθυπουργό.

Άγνωστο παραμένει, αν είχε αφιέρωση αυτό του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.

Σ.Σ.