Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!
Επεισόδιο 12
Μετά από το δεύτερο κρούσμα κλοπής τους τελευταίους μήνες, ο Δημήτρης αποφασίζει να προσλάβει σεκιουριτά.
Φυσικά, η Σταυρούλα δεν χάνει ευκαιρία να τον βοηθήσει στην οντισιόν για υποψήφιους σεκιουριτάδες. Όμως ο Βασίλης με τον Ζαχαρία δεν είναι και πολύ χαρούμενοι με όλο αυτό.
{https://www.youtube.com/watch?v=wXPJNGNd5yI}
Λόγω των «οντισιόν», ο Σπύρος έρχεται για λίγο να δουλέψει δίπλα στην Έφη στο ταμείο, όμως σύντομα αρχίζει να ζηλεύει όλους τους άντρες πελάτες που της μιλούν.
{https://www.youtube.com/watch?v=8L_jQ0W-ZAo}
Ταυτόχρονα, ο Αντώνης παίρνει το ζήτημα της ασφάλειας του μαγαζιού υπερβολικά σοβαρά… σε σημείο που αρχίζει να υποψιάζεται κάθε πελάτη. Τέλος το χασάπικο, αρχίζει να έχει κοσμοσυρροή από άνδρες πελάτες, όταν η Χαριστέλλα άθελά της γίνεται viral ως... #sexyhasapissa.
{https://www.youtube.com/watch?v=VO3Z2Gv4WnY}
Guest: Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Λίτσα Πατέρα