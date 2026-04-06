Το Associated Press σχεδιάζει δεκάδες περικοπές προσωπικού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης μακριά από την υπερβολικά τοπική κάλυψη και προς βίντεο και εθνικά θέματα, δήλωσαν στο Axios η συντάκτρια Julie Pace και η παγκόσμια διευθύντρια εσόδων Kristin Heitmann.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ιδρύθηκε ως τοπική δημοσιογραφική συλλογικότητα το 1846, και οι αμερικανικές εφημερίδες αντιπροσωπεύουν σήμερα λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων του AP, σύμφωνα με την Heitmann.

Τα έσοδα από αυτήν την ομάδα έχουν μειωθεί κατά 25% τα τελευταία χρόνια, ενώ τα έσοδα από τις εταιρείες τεχνολογίας έχουν αυξηθεί περίπου κατά 200%, σημείωσε. Η διοίκηση θα προσφέρει πρώτα ένα σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης σε έναν επιλεγμένο αριθμό υπαλλήλων και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε απολύσεις εάν δεν λάβει αρκετή ανταπόκριση εθελοντικής εξαγοράς από τους επιλέξιμους υπαλλήλους.

Αν και οι περικοπές θα επηρεάσουν κυρίως την αμερικανική ομάδα ειδήσεων του AP, το μέσο αναζητά έναν μικρό αριθμό «εθελοντών» από άλλες ομάδες ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, πριν καταφύγει σε πιθανές απολύσεις. Το AP αρνήθηκε να πει ακριβώς πόσοι υπάλληλοι θα επηρεαστούν, αλλά σημείωσε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν λιγότερο από το 5% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Επίσης, τα στελέχη δεν διευκρίνισαν τον τρέχοντα αριθμό των υπαλλήλων του AP παγκοσμίως, αν και τρίτες πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 3.000.

Η Pace είπε ότι το AP κάνει αυτές τις αλλαγές τώρα, αν και δύσκολες, από θέση ισχύος. Το μη κερδοσκοπικό μέσο, το οποίο συμπληρώνει 180 χρόνια φέτος, είναι κερδοφόρο και τα έσοδα είναι σταθερά, σημείωσε. Δεν είναι «επειδή το κοινό και τα έσοδά μας συρρικνώνονται, αλλά στην πραγματικότητα επειδή το κοινό και τα έσοδά μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη», διευκρίνισε.

Το μέσο έχει ήδη κάνει μια σειρά από σαρωτικές περικοπές το 2024, επηρεάζοντας το 8% του προσωπικού, για να προλάβει τέτοιου είδους αλλαγές.

Τα τελευταία χρόνια, η επιχείρηση του AP έχει εξελιχθεί ώστε να εξαρτάται λιγότερο από τα έσοδα των τοπικών εφημερίδων και περισσότερο από ένα ευρύτερο σύνολο πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων, των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των μη ειδησεογραφικών εταιρειών. Πριν από δύο χρόνια, δύο από τους μεγαλύτερους ομίλους εφημερίδων στη χώρα, η USA Today (πρώην Gannett) και η McClatchy, δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να χορηγούν άδειες για το ειδησεογραφικό περιεχόμενο του AP, επικαλούμενοι το κόστος.

Σήμερα, το AP χορηγεί άδειες για το έργο του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τις εκλογές, σε μια σειρά από τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως οι Google, OpenAI, Kalshi, Microsoft και Amazon. Έχει επίσης αρχίσει να επενδύει περισσότερο στη διαφήμιση ως τρόπο για να αποκομίσει κέρδος από την καταναλωτική του κίνηση. Οι δραστηριότητες του AP έχουν επίσης στραφεί ώστε να επικεντρώνονται πολύ περισσότερο στο βίντεο και τα οπτικά μέσα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι πελάτες αναζητούν ταχύτερη κάλυψη γεγονότων και βαθύτερη κάλυψη σε ορισμένα εθνικά θέματα, όπως η μετανάστευση.

Το μέσο έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των δημοσιογράφων μέσω βίντεο των ΗΠΑ με τους οποίους συνεργάζεται από το 2022.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα υπογραμμίζουν μια ευρύτερη μετατόπιση στο τοπίο των τοπικών ειδήσεων, καθώς περισσότερα ΜΜΕ γίνονται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί για να συγκεντρώσουν φιλανθρωπική χρηματοδότηση. Επειδή το AP βασίζεται σε ένα ισχυρό τοπικό οικοσύστημα ειδήσεων για να εξυπηρετήσει τις οργανώσεις - μέλη του, εξακολουθεί να σχεδιάζει να επενδύσει στην τοπική ειδησεογραφική κάλυψη, αλλά μέσω ενός νέου μοντέλου. Παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση των δημοσιογράφων στο πεδίο και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, δήλωσε η Pace.

Το AP ξεκίνησε έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό «αδελφό» οργανισμό το 2024, με την ονομασία AP Fund for Journalism, για να συγκεντρώσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια για την επέκταση των πολιτειακών και τοπικών ειδήσεων. Στόχος του είναι να έχει 150 συμμετέχοντα ειδησεογραφικά γραφεία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Με πληροφορίες του Axios