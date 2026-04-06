Η DOME CONSULTING FIRM συγκαταλέγεται στους κορυφαίους πρωταγωνιστές των Greek Risk Management Awards 2026, αποσπώντας τρία ασημένια βραβεία που επιβεβαιώνουν τη δυναμική της παρουσία και την εξειδίκευσή της στη διαχείριση κινδύνων στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία τιμήθηκε με Silver Award στις εξής κατηγορίες:

⦁ Top – Risk Consultant of the Year: Αναγνώριση της υψηλής τεχνογνωσίας και της αποτελεσματικότητας των συμβουλευτικών υπηρεσιών της DOME.

⦁ Top – Risk Training Team of the Year: Επιβράβευση της επένδυσης της εταιρείας στην εκπαίδευση και στην καλλιέργεια κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων.

⦁ Best – Cybersecurity Risk Management: Διάκριση που αναδεικνύει την καινοτομία και την αξιοπιστία των λύσεων της εταιρείας απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.

Με αφορμή τις διακρίσεις αυτές, ο Θανάσης Δερδεμέζης, Co-Founder και CEO της DOME CONSULTING FIRM, δήλωσε: «Η τριπλή αυτή βράβευση αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς και της αφοσίωσης της ομάδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες μας και τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται καθημερινά, δίνοντάς μας την ώθηση να εξελισσόμαστε διαρκώς και να προσφέρουμε υπηρεσίες που θωρακίζουν την επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις».

Από την πλευρά της, η Co-Founder της εταιρείας, Μαριάνα Πυργιώτη, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αναγνώριση του έργου μας από έναν τόσο έγκριτο θεσμό. Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλους τους συνεργάτες μας που εργάζονται με πάθος για την καινοτομία. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το ελληνικό επιχειρείν, διαμορφώνοντας ένα ασφαλέστερο και πιο σταθερό περιβάλλον στην ψηφιακή εποχή». Τα Greek Risk Management Awards, που διοργανώνονται από τον H.A.RI.MA. (Hellenic Association of Risk Managers) σε συνεργασία με την ethosEVENTS, αποτελούν έναν από τους πλέον έγκριτους θεσμούς επιβράβευσης της αριστείας και των βέλτιστων πρακτικών στο ελληνικό οικοσύστημα του Risk Management.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική προσήλωση της DOME CONSULTING FIRM στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οργανισμών σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας.

Η DOME CONSULTING FIRM προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στη Διαχείριση Κρίσεων, την Κυβερνοασφάλεια και τη Στρατηγική Επικοινωνία, υποστηρίζοντας οργανισμούς και επιχειρήσεις στην πρόληψη και διαχείριση σύγχρονων κινδύνων. https://domeconsulting.eu/