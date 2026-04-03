Γάμος για οικολογικούς σκοπούς έγινε στην Ολλανδία.

Ένα σίγουρα όχι και τόσο συνηθισμένο μέρος για τον γάμο τους επέλεξε ένα ζευγάρι στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Η Λάρα Πίτερς και ο σύζυγός της, Μάθις Ντόρντρεγκτερ, επέλεξαν έναν «βιώσιμο» γάμο, με χώρο τέλεσης έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας.

Ο λόγος για την επιλογή της τοποθεσίας αυτής, η βιωσιμότητα! Σύμφωνα με το AFP, η Λάρα βρήκε το νυφικό της μόλις δύο μέρες πριν την τελετή από έναν ολλανδικό οργανισμό με την ονομασία «Free Fashion», ο οποίος έχει αφιερώσει το έργο του στην ανακύκλωση ρούχων.

«Κάναμε μία μικρή επεξεργασία για να το φέρουμε στα μέτρα μου και είναι πολύ ωραίο. Το αγαπάω, νιώθω άνετα και θα περπατήσω στη τελετή με αυτοπεποίθηση», δήλωσε η Λάρα Πίτερς. «Ελπίζω και άλλα ζευγάρια να ακολουθήσουν τα βήματα μας στη βιωσιμότητα, να επιλέξουν ανακυκλωμένα ρούχα και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση», πρόσθεσε.

Το εγχείρημα του ζευγαριού υποστήριξαν και οι καλεσμένοι, φορώντας και αυτοί βιώσιμα ρούχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γαμήλιο μενού ήταν χορτοφαγικό.

«Βρισκόμαστε εδώ για την ευαισθητοποίηση, γιατί πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για το περιβάλλον αλλά δεν γνωρίζουν πόσο μεγάλο είναι το αποτύπωμα της βιομηχανίας της ένδυσης-και εμείς αφηγούμαστε αυτή την ιστορία», τόνισε ο συνιδρυτής της «Free Fashion».

Ο οργανισμός «Free Fashion» υποστηρίζει ότι η κατασκευή ενός νυφικού εκπέμπει ρύπους αντίστοιχους με ένα αμάξι που διανύει απόσταση 250χλμ.

Με πληροφορίες του AFP