Η κυβέρνηση της Ιταλίας παρέτεινε κατά έναν μήνα τη μείωση φόρου στα καύσιμα, ένα μέτρο που επρόκειτο να λήξει στις 6 Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ο υπουργός Οικονομίας της χώρας.

«Παρατείνουμε τη μείωση των ειδικών φόρων που ήδη ισχύει, η οποία θα έληγε τη Δευτέρα του Πάσχα, μέχρι την 1η Μαΐου», δήλωσε ο Τζανκάρλο Τζορτζέτι μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Πρόσθεσε ότι έχουν διατεθεί 500 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη της παράτασης. Επίσης, η φορολογική μείωση που εφαρμόζεται ήδη στην αλιεία επεκτείνεται και στις αγροτικές επιχειρήσεις.

Μετά την 1η Μαΐου, «οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, που προφανώς βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, θα καθορίσουν αν θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης που είναι αντικειμενικά πολύ σύνθετη, από κάθε άποψη», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το γενικό οικονομικό περιβάλλον, ο Τζορτζέτι δήλωσε ότι είναι αναπόφευκτη μια συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ για την υπέρβαση του ορίου ελλείμματος 3% που επιβάλλει η Ένωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την πανδημία Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ΕΕ έχει επιτρέψει στα κράτη-μέλη να υπερβαίνουν προσωρινά το όριο ελλείμματος υπό «έκτακτες συνθήκες».