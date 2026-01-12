Επίσης συνελήφθησαν εννέα κηδεμόνες των δραστών στα Χανιά, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Οι αρχές στα Χανιά εξάρθρωσαν εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές μηχανών. Συνολικά εξαρθρώθηκαν 27 περιπτώσεις ενώ οι αρχές προχώρησαν σε 10 συλλήψεις, οι 7 ανήλικοι.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Οι 10 συλλήψεις αφορούν σε μέλη της ομάδας - συμμορίας, ηλικίας από 16 έως 19 ετών (9 Έλληνες και ένας αλλοδαπός) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση. Επιπλέον συνελήφθησαν εννέα κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2025 έως 10.01.2026 έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα - συμμορία, με διαρκή δράση και με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών από διάφορες περιοχές των Χανίων κυρίως τη νύχτα.

Ειδικότερα, αφούεντόπιζαν τις μηχανές, κατόπτευαν τους χώρους όπουφυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τις έκλεβαν.

Στο πλαίσιο αυτό από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου εντοπίστηκαν τέσσερις εκ των συλληφθέντων και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι.

Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής έρευνα, οι συλληφθέντες έκλεψαν 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25 οι οποίες και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.