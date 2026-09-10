Η ανάρτηση του φωτορεπόρτερ έπειτα από ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου, για βιασμό.

Ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος καταγγέλλει «ανθρωποφαγική στοχοποίησή του» έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, σε βάρος ατόμου που δεν κατονομάζεται, για βιασμό και κακοποίηση και προαναγγέλλει την προσφυγή του στη δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του φωτορεπόρτερ έγινε έπειτα από κείμενο που δημοσιεύθηκε στο Indymedia, αλλά γρήγορα πήρε διαστάσεις, στο οποίο μια γυναίκα καταγγέλλει βιασμό και κακοποιητική συμπεριφορά.

«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μάριος Λώλος.

«Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα», συνεχίζει.

«Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός», συμπληρώνει.

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Η ανάρτηση του Μάριου Λώλου

«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.

Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.

“Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια” και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί».

{https://www.instagram.com/p/DdHKsVGqGcP/?hl=el}