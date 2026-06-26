Ζητάει καθαρές λύσεις και αποκλείει προεκλογική συνεργασία - «Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό».

Καθαρή λύση ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας αποκλείοντας προεκλογικές συνεργασίες την επομένη των εκλογών. Είτε με το ΠΑΣΟΚ είτε με άλλο κόμμα. Στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha μετά την ίδρυση του ΕΛΑΣ, ο Αλ. Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος. Αν την α' Κυριακή το κόμμα του ήρθε πρώτος θα πάει σε δεύτερες εκλογές χωρίς να μπει στις συμπλεγματικές ομάδες των συνεργασιών.

Μπλόκο στις μετεκλογικές συνεργασίες

«Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό».

Ακόμη και η αναφορά του σε διερευνητικές συζητήσεις είναι τυπική αφού θεωρεί προεξοφλημένη την αδυναμία συνεργασίας με όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. «Η συζήτηση για συμμαχίες έχει τελειώσει πριν καν ξεκινήσει» λένε συνεργάτες του σημειώνοντας ότι, ήδη, βρίσκονται στα χαρακώματα.

Στρατηγική β' γύρου

Είναι φανερό ότι σε κάθε περίπτωση η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα είναι στρατηγική β΄ εκλογικού γύρου. Στη λογική της ανασύστασης του δίπολου Μητσοτάκης – Τσίπρας. Αν τερματίσει δεύτερος την α΄ Κυριακή θα επιχειρήσει -υπό προϋποθέσεις -να κάνει την ανατροπή στις β' κάλπες.

Βασική προϋπόθεση η διαφορά του κόμματός του από τη Ν.Δ. Αν είναι μικρή τότε θα μπορεί να ελπίζει ακόμη και σε νίκη. Και σε αυτήν την εξίσωση θα παίξουν ρόλο δύο παραγόντων. Το κόμμα Σαμαρά και η πιθανή εξαΰλωση του ΠΑΣΟΚ από τις εκατέρωθεν πιέσεις που θα δεχθεί. Τόσο από τη Ν.Δ. που θα διεκδικήσει το κεντροδεξιό ακροατήριο του. Όσο από την Αλέξη Τσίπρα που θα συμπιέσει το κεντροαριστερό εκλογικό του κοινό.

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Συγκρατημένα αισιόδοξος

Γεγονός είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε προσγειωμένος. Σίγουρος ως προς τον στόχο του αλλά συγκρατημένος ως προς το αποτέλεσμα. Το πλασάρισμα του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων το θεωρεί ενθαρρυντικό αλλά ξέρει ότι ο δρόμος προς τις εκλογές είναι μακρύς .

Έκλεισε οριστικά την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ

Η συζήτηση για τη συνεργασία της ΕΛΑΣ με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά και το είπε για πρώτη φορά καθαρά. «Δεν με ενδιαφέρουν οι συνεργασίες με τα κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους» είπε βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι και τον ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πραγματικότητα είναι ότι για την Αλέξη Τσίπρα αυτή η συζήτηση μοιάζει να έχει λήξει στο δικό του από τη στιγμή που θα αποφασίσει να ανοίξει νέο πολιτικό κεφάλαιο.

« Κοιτάξτε, δεν καλώ κάποιον στο σπίτι μου, αυτούς που θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή» δήλωσε .

Χωρίς, ωστόσο, να αποκλείει κανέναν αλλά και χωρίς να δεσμεύεται σε κάποια προνομιακή μεταχείριση.

Προτεραιότητα στα ψηφοδέλτια έχουν τα νέα πρόσωπα

Ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 50 νέων προσώπων που θα έχουν την ευθύνη να γίνουν η «σκιά» των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη δείχνει και με ποιους έχει αποφασίσει να προχωρήσει. Το ίδιο γνωστό να πράξει και με τα ψηφοδέλτια. Χωρίς να αποκλείει τη συμμετοχή και παλιών συντρόφων του στα νέα ψηφοδέλτια αποσαφηνίζει ότι ο αριθμός αυτός είναι μικρός. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Στόχος του είναι να βρει σε όλη την Επικράτεια νέα πρόσωπα με μετρημένο ειδικό βάρος στο μέρος που δραστηριοποιούνται. Θα προτιμήσει για παράδειγμα να έχει έναν υποψήφιο καλό γιατρό έναν αναγνωρισμένο επαγγελματισμό αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα κομματικά στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν υπάρχει επικοινωνία με Σωκράτη Φάμελλο

Η λογική του Αλέξη Τσίπρα ως προς τον Σωκράτη Φάμελλο ή άλλα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μπορούν να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα αλλά χωρίς οφίτσια. Χωρίς να αποκλείει , ωστόσο, την αξιοποίηση τους στο μέλλον.

Κατέστησε δε απολύτως σαφές ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλο. Τουλάχιστον τέτοια που να έχει πολιτικό περιεχόμενο.

«Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά και οι κοινωνικές μου επαφές διαρκούν. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να απαντήσω τώρα αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά» απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Δεν με απασχολεί»

Δεν ήταν τόσο σαφές ότι τον αφήνουν αδιάφορο οι δραματικές εξελίξεις στο κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε που όταν του είπε ο Αντώνης Σρόιτερ ότι την ώρα της συνέντευξης οι πρώην σύντροφοι του στην Πολιτική Γραμματεία αναρωτιούνται αν υπάρχει συμφωνία Φάμελου- Τσίπρα , εκείνος απάντησε λακωνικά λέγοντας : «Δεν με απασχολεί».

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι - εκτός απροόπτου - οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του '27.

Εξ ου και το πλήρες πρόγραμμα του κόμματός του έχει αποφασίσει να ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Τουλάχιστον το οικονομικό κομμάτι που αποτελεί και το επίκεντρο της προεκλογικής μάχης που θα δοθεί ανάμεσα στη Ν.Δ. το ΠΑΣΟΚ και το ΕΛΑΣ.

Εκεί θα αποκρυσταλλωθεί και το συνδυασμό της οικονομικής πολιτικής στην οποία θα δεσμευτεί πρωτίστως ως προς τη φορολογία αλλά και τις πηγές εξοικονόμησης πόρων για να εφαρμοστεί κοινωνική πολιτική.

Τις δηλώσεις στελεχών του για φορολόγηση του υπερπλούτου και όσων έχουν σκάφη που τρέχουν πολύ δεν τις σχολίασε. Αλλά και δεν τις απέρριψε στο σύνολο τους.

Η αντίδραση της κυβέρνησης στη συνέντευξη της Αλέξη Τσίπρα ήταν άμεση. Το Μαξίμου επιχείρησε να αποδομήσει τη δήλωση του ότι υπάρχουν «6 δισ. διατίθενται προς διανομή» λέγοντας ότι αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ και τις οροφές δαπανών.