«Επιδοτείται και η γέννα και η σφαγή των ελληνικών μοσχαριών», αναφέρει ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΛΑΣ.

Στη «νέα διάσταση» που παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ. Θωμάς Μόσχος στην Naftemporiki TV. Όπως επεσήμανε, οι επιδοτήσεις που επιδοτούν τη γέννα κάθε μοσχαριού είναι δυσανάλογοες με το τελικό νούμερο των μοσχαριών που σφαγιάζονται.

«Επιδοτούνται περίπου 262 χιλιάδες γέννες και στο τέλος καταλήγουν να επιδοτηθούν και στη σφαγή, γιατί επιδοτείται και η γέννα και η σφαγή των ελληνικών μοσχαριών. Επιδοτούνται περίπου 70.000 μοσχάρια. Μέσα σ αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα μοσχάρια που έρχονται εισαγόμενα και εκτρέφονται για πάνω από 5 μήνες στην Ελλάδα και θεωρούνται ελληνικά, τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε το στατιστικό νούμερο ποιο είναι. Άρα θα έπρεπε να είχαμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 140.000 αύξηση ζωικού κεφαλαίου όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως είπε, τέτοια αύξηση δεν έχουμε. Αντίθετα, «έχουμε μείωση σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άλλα στατιστικά μάς δίνει η ΕΛΣΤΑΤ κι άλλα στατιστικά μας δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ΕΛΣΤΑΤ λέει ότι μειώθηκαν τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή από το 2024 ως το 2025. Παραδείγματος χάρη, ενώ φαίνεται οι γέννες να παρέμειναν οι ίδιες, τα ζώα μειώθηκαν».

Ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ. είπε ότι έχουν σταλεί τα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναμένεται να ξεκινήσει η έρευνα «γιατί είναι συνέχεια του πρώτου σκανδάλου με τα βοσκοτόπια και τα παράνομα αγροτεμάχια που δήλωναν αγριελιές, μπανάνες στον Όλυμπο κ.ά.».

Συμπλήρωσε ότι πρόκειται για τη συνέχεια του σκανδάλου και τώρα φαίνεται ότι θα αποκαλυφθεί και το πλήρες νούμερο.