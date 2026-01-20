Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με επιστολή στη διοίκηση των ΕΑΣ ζήτησε άμεση διακοπή της διαδικασίας.

Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την απορρύπανση και απομάκρυνση εκρηκτικών υλικών από τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο Λαύριο προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με επιστολή που απεστάλη στη διοίκηση των ΕΑΣ ζητήθηκε η άμεση διακοπή της διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τις μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών, οι οποίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να φθάνουν έως και τους 220 τόνους.

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΑΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Χριστόφορος Μπουτσικάκης προχώρησαν στην ακύρωση του διαγωνισμού, ακολουθώντας τις υποδείξεις του υπουργείου.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού μέσα σε ένα έτος. Πηγές κοντά στη Διοίκηση επισημαίνουν ότι η ευθύνη για τη συνέχεια δεν βαραίνει πλέον τα ΕΑΣ, τα οποία είχαν δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία, έστω και αν αυτή αφορούσε αρχικά μόλις 40 από τους συνολικά 220 τόνους εκρηκτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα παραπέμπεται πλέον σε ειδικό κλιμάκιο στελεχών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και να συντάξει επικαιροποιημένο πόρισμα για την υφιστάμενη κατάσταση και τις πραγματικές ανάγκες απορρύπανσης και απομάκρυνσης των εκρηκτικών.

Μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα αντιμετωπιστεί άμεσα ο κίνδυνος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα επιστημονικά ευρήματα από αναλύσεις του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του «Δημόκριτου». Δείγματα που ελήφθησαν από δεξαμενές των εγκαταστάσεων κατέδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις στρατιωτικών εκρηκτικών, όπως ΤΝΤ, RDX και HMX, καθώς και προϊόντων μερικής αποικοδόμησής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συγκεντρώσεις φέρονται να ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες χιλιοστόγραμμα ανά κιλό ξηρού υλικού, επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ διεθνή δεδομένα σε ανάλογες περιπτώσεις ρύπανσης.

Η συνύπαρξη πρωτογενών εκρηκτικών και χημικά ασταθών παραγώγων δημιουργεί ένα μίγμα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, ευαίσθητο σε τριβή, μηχανική καταπόνηση ή αύξηση της θερμοκρασίας. Και η έκθεση του «Δημόκριτου» δεν είναι η μόνη. Ανάλογα ευρήματα περιλαμβάνουν οι εκθέσεις του Μετσόβιου και της ΒΕΛΤΙΩΝ ΑΕ για το έργο απορρύπανσης του ΣΕΛ.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εξελίξεις αυτές διατηρούν σε κατάσταση έντονης ανησυχίας τον δήμαρχο Λαυρίου Δημήτρη Λουκά και την τοπική κοινωνία, καθώς η «πυριτιδαποθήκη» των ΕΑΣ εξακολουθεί να αποτελεί μια δυνητική απειλή για την ευρύτερη περιοχή.