Ο κόλιανδρος καταναλώνεται εδώ και τουλάχιστον 8.000 χρόνια: βρέθηκε στον τάφο του Αιγύπτιου βασιλιά Τουταγχαμών, ενώ χρησιμοποιούνταν σε κινέζικα φίλτρα καθώς πίστευαν ότι προσέφερε αθανασία.

Ο κόλιανδρος είναι ένα αμφιλεγόμενο βότανο... Οι άνθρωποι είτε τον αγαπούν είτε τον μισούν.

Για πολλούς, ένα κλαδάκι κόλιανδρου μπορεί να προσθέσει την πολυπόθητη γεύση σε μια σαλάτα ή ένα σπιτικό γουακαμόλε. Για άλλους, που έχουν μάλιστα κι ένα συγκεκριμένο γονίδιο, έχει απλώς γεύση σαπουνιού.

Ωστόσο, η κατανάλωση κόλιανδρου μπορεί να προσφέρει εκπληκτικά οφέλη για την υγεία.

Για παράδειγμα η ένταξή του στη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής που μπορεί να προκύψει από αυτοάνοσα, νευροεκφυλιστικά, γαστρεντερικά και καρδιακά νοσήματα, καθώς και ορισμένους τύπους καρκίνου.

Πλούσιος σε βιταμίνη C, ο κόλιανδρος περιέχει παράλληλα ενώσεις που, σύμφωνα με ερευνητές, λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά.

«Λόγω των βιοδραστικών ιδιοτήτων του κόλιανδρου, αυτό το βότανο μπορεί να θεωρηθεί πολύτιμος σύμμαχος κατά της παχυσαρκίας, του μεταβολικού συνδρόμου και του διαβήτη», έχουν εξηγήσει Ιταλοί ερευνητές σε μελέτη του 2023. Μπορεί επίσης να καταπολεμήσει την υψηλή γλυκόζη στο αίμα, η οποία είναι μία από τις αιτίες φλεγμονής: «Ο διαβήτης τύπου 2 και η φλεγμονή συνδέονται στενά, με τη μία κατάσταση να επιδεινώνει την άλλη», έχει υποστηρίξει το Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι ο κόλιανδρος μπορεί να είναι αποτελεσματικός στην καθυστέρηση των επιληπτικών κρίσεων, ενώ εκτός από τα οφέλη για τον εγκέφαλο, ο κόλιανδρος φαίνεται να έχει και θετικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία.

Μια μελέτη σε ζώα υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματικός με το Valium στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να γίνει κατανοητό πώς λειτουργεί στους ανθρώπους.

Πηγή: Independent