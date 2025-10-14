Το άγχος δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, ωστόσο ειδικοί ψυχικής υγείας δίνουν κάποιες συμβουλές που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες.

Όταν νιώθετε καταβεβλημένοι και υπό υπερβολική πίεση, ο τρόπος που αντιμετωπίζετε το άγχος μας έχει μεγάλη σημασία. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μειώσετε τα επίπεδα στρες, όταν όλα φαίνονται υπερβολικά. Ωστόσο, ειδικοί ψυχικής υγείας προτείνουν να υιοθετήσετε 4 απλές συνήθειες που μπορεί να μειώσουν τις ορμόνες του στρες σε μόλις 10 λεπτά - ή και λιγότερο.

#1 Προοδευτική χαλάρωση των μυών

Είναι σοκαριστικό το πόσο στρες συσσωρεύεται στο σώμα μας, ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούμε.

Όταν αισθάνεστε «τσίτα», η πρώτη σας κίνηση πρέπει να επικεντρώνεται στη χαλάρωση των μυών: «Καθίστε ή ξαπλώστε και ξεκινήστε με τα χέρια ή τα πόδια σας», εξηγεί η Δρ. Karim J. Torres Sanchez, κλινική ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο LBee Health.

«Τεντώστε μια μυϊκή ομάδα (π.χ., το δεξί σας χέρι, σφίγγοντας τη γροθιά σας) όσο πιο σφιχτά μπορείτε για πέντε δευτερόλεπτα. Εστιάστε έντονα στην αίσθηση της έντασης. Στη συνέχεια, απελευθερώστε εντελώς την ένταση για 10-15 δευτερόλεπτα, παρατηρώντας τη ζεστή, βαριά, χαλαρή αίσθηση. Συνεχίστε με όλες τις κύριες μυϊκές ομάδες (χέρια, πρόσωπο, λαιμός, ώμοι, στήθος, κοιλιά, γλουτοί, πόδια, πέλματα)».

#2 Δεκάλεπτος περίπατος στη φύση

Το να βγείτε έξω και να πάρετε καθαρό αέρα είναι μια αλάνθαστη λύση για να νιώσετε έστω και λίγο καλύτερα. Όταν είστε αγχωμένοι, «βάλτε τα παπούτσια σας και περπατήστε, κατά προτίμηση σε εξωτερικούς χώρους», προτείνει η Δρ. Torres. «Το κλειδί είναι η ρυθμική, σταθερή κίνηση. Καθώς περπατάτε, απενεργοποιήστε ή βάλτε το τηλέφωνό σας στην τσέπη και παρατηρήστε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Παρατηρήστε τα χρώματα, τους ήχους και την αίσθηση των ποδιών σας όταν πατούν στο έδαφος. Δώστε προσοχή στο πώς κινείται το σώμα σας και πώς ανταποκρίνεται η αναπνοή σας».

#3 Η «αγκαλιά της πεταλούδας»

Αυτή η πρακτική πραγματικά μοιάζει με αγκαλιά, εσωτερικά και εξωτερικά. «Σταυρώστε τα χέρια σας πάνω από το στήθος σας, με την άκρη του μεσαίου δακτύλου κάθε χεριού τοποθετημένη στα μπράτσα/ώμους σας - ό,τι σας είναι πιο άνετο», προτείνει η Δρ. Torres.

«Μπορείτε να αφήσετε τα άλλα δάχτυλά σας να απλωθούν και να ενώνετε τους αντίχειρές σας για να σχηματίσετε το "σώμα" της πεταλούδας». Μόλις έχετε πάρει σωστή θέση, κλείστε τα μάτια, χαμηλώστε το βλέμμα και αρχίστε να παίρνετε αργές και βαθιές αναπνοές. «Αρχίστε απαλά και αργά να χτυπάτε εναλλάξ τα χέρια σας, αριστερά-δεξιά, σαν το αργό φτερούγισμα μιας πεταλούδας. Διατηρήστε τον ίδιο χαλαρωτικό ρυθμό. Συνεχίστε το χτύπημα για 1 έως 3 λεπτά ή μέχρι να νιώσετε πιο ήρεμοι».

#4 Τιναχτείτε

Πιθανότατα έχετε συνειδητοποιήσει ότι η σωματική δραστηριότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην αποφόρτιση. Το να τινάζεστε είναι κάτι περισσότερο από μια γρήγορη άσκηση: «Το άγχος ζει στο σώμα και μερικές φορές χρειάζεται να το απελευθερώσετε», λέει η Kristin Anderson, LCSW, ψυχοθεραπεύτρια και ιδρύτρια του Madison Square Therapy. «Βάλτε ένα χρονόμετρο και για πέντε έως δέκα λεπτά κυριολεκτικά τινάξτε χέρια, πόδια, ώμους με όποιον τρόπο σας φαίνεται σωστός. Μπορείτε να χορέψετε, να πηδήξετε πάνω κάτω ή να τεντώσετε το σώμα σας. Μπορεί να σας φαίνεται ανόητο, αλλά αυτό το είδος κίνησης βοηθά το νευρικό σας σύστημα να αποβάλει την περίσσεια ενέργεια που συγκρατείται στο σώμα όταν αγχώνεστε».

