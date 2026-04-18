Σύμφωνα με τις τελευταίες δημόσιες πληροφορίες, η κατάστασή του παραμένει σοβαρή, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες.

Δύσκολες ώρες περνά η Τίνα Μεσσαροπούλου, καθώς ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον εκφράζουν την ανησυχία τους, αλλά και τη στήριξή τους, ελπίζοντας σε θετική εξέλιξη.

Από την πρώτη στιγμή της περιπέτειας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται συνεχώς στο νοσοκομείο. Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι δεν έχει απομακρυνθεί σχεδόν καθόλου από τον «Ευαγγελισμό», ενώ στο πλευρό της έχουν βρεθεί φίλοι, συνάδελφοι και πρόσωπα από τον δημοσιογραφικό και πολιτικό χώρο.

Παράλληλα, όπως τόνισε στην εκπομπή της η Κατερίνα Καραβάτου, μετά απο επικοινωνία που είχε με την παρουσιάστρια, η ίδια παραμένει ψύχραιμη και δυνατή, παρά το σοκ και τη φόρτιση αυτών των ημερών. Μάλιστα, η ίδια είπε χαρακτηριστικά πως: «Είμαι δυνατή, όπως είναι κι εκείνος».

