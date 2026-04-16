Διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Για τρίτη φορά μέσα σε δύο 24ωρα επισκέφθηκε τον Γιώργο Μυλωνάκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να μάθει νεότερα για την κατάσταση του στενού του συνεργάτη. Ο πρωθυπουργός έφτασε στον Ευαγγελισμό λίγο πριν τις 16:00 και έφυγε μετά τη σύντομη επίσκεψή του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου το πρωί της Τετάρτης, 15/4, κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με φίλους, συγγενείς και συνεργάτες να τον επισκέπτονται καθημερινά, δείχνοντας την στήριξή τους στην περιπέτεια που διανύει.

Σύσσωμη στο πλευρό του βρίσκεται και η Νέα Δημοκρατία, με αρκετούς βουλευτές και υπουργούς της κυβέρνησης να μεταβαίνουν σήμερα στον Ευαγγελισμό για να τον επισκεφθούν. Μεταξύ όσων πήγαν να τον δουν σήμερα ήταν οι Άδωνις Γεωργιάδης, Σταύρος Καλαφάτης, Λίνα Μενδώνη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Κατσαφάδος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και Χρήστος Ζωγράφος.

Το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του κατά την διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης, 15.04.2026. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος και από εκείνη την ώρα νοσηλεύεται σε καταστολή.

